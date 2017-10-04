Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по химии

Нобелевскую премию по химии за 2017 год получили Жак Дебюше из Швейцарии, работающий в США уроженец Германии Йоахим Франк и Ричард Хендерсон из Великобритании.

Нобелевскую премию по химии за 2017 год получили швейцарец Жак Дебюше, ученый из США Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук. Премия присуждена за исследование криоэлектронной микроскопии. Как указал далее Нобелевский комитет, Йоахим Франк (Joachim Frank) является уроженцем Германии.

Криоэлектронная микроскопия позволяет изучать остановленные в движении при помощи сверхбыстрой заморозки молекулы. При этом они сохраняют свою естественную структуру. Совместные исследования Дюбоше, Франка и Хендерсона позволили в 2013 году сконструировать трехмерные изображения биологических образцов на микроскопическом уровне, говорится в пресс-релизе премии.

77-летний Йоахим Франк родился в Зигене и защитил диссертацию в Мюнхене. В настоящее время он является профессором биохимии и молекулярной биофизики в Колумбийском университете Нью-Йорка. 75-летний Жак Дюбоше работает в Университетах Женевы и Базеля, 72-летний Хендерсон — профессор в Кембридже.

В 2016 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из США Жан-Пьер Соваж, Джеймс Фрейзер Стоддарт и Бернард Феринга. Награда была присуждена им за проектирование и синтез молекулярных машин. Исследователи "разработали молекулы с контролируемыми движениями, которые могут выполнять задачи при наличии дополнительной энергии", их разработка "вывела химию в новое измерение", указал Нобелевский комитет.

Награда за научно-исследовательскую работу составляет 8 миллионов шведских крон, что приблизительно равняется сумме в 830 тысяч евро. С 1901 года премии по химии был удостоен 171 ученый, среди них четыре женщины. Один ученый — Фредерик Сенгер — был награжден дважды. Вречение наград традиционно проходит 10 декабря, в день смерти учредителя премии Альфреда Нобеля.