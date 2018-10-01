01.10.2018, 13:40

Нобелевская премия по медицине присуждена за терапию рака

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rus.delfi.ee
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Geenitest.Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus
VähiuuringudFoto: Vallo Kruuser

В Стокгольме объявлено имя обладателя Нобелевской премии по медицине и физиологии. Премия присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за исследования в области терапии рака.

Объявление обладателя премии в области медицины и физиологии традиционно открывает ”нобелевскую неделю”. 2 октября будет объявлен обладатель Нобелевской премии по физике, 3 октября — по химии. 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 8 октября ”нобелевская неделя” завершится объявлением лауреата премии по экономике.

Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не вручают. Такое решение было принято на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов.

Размер Нобелевской премии в 2018 году году составит 9 миллионов крон — чуть более 1 миллиона долларов.

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