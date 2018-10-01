Нобелевская премия по медицине присуждена за терапию рака

Объявление обладателя премии в области медицины и физиологии традиционно открывает ”нобелевскую неделю”. 2 октября будет объявлен обладатель Нобелевской премии по физике, 3 октября — по химии. 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира. 8 октября ”нобелевская неделя” завершится объявлением лауреата премии по экономике.

Нобелевскую премию по литературе в 2018 году не вручают. Такое решение было принято на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов.

Размер Нобелевской премии в 2018 году году составит 9 миллионов крон — чуть более 1 миллиона долларов.