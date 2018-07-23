Нижегородская колония выиграла тяжбу с участницей Pussy Riot

Измайловский суд Москвы в понедельник, 23 июля, удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии номер 2 о защите чести и достоинства к участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и изданию "Собеседник".

Суд признал распространенные в издании сведения не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца и обязал ответчиков опровергнуть их.

Поводом для обращения в суд стала статья от 21 августа 2017 года под названием "Кто зарабатывает на бесплатном труде зэков и мучениях врачей скорой?". В материале рассказывается о тяжелых условиях труда заключенных, отбывающих наказание в нижегородской колонии.

В статье утверждается, что администрация колонии нарушает трудовое законодательство. По словам Алехиной, рабочий день осужденных "длится от 8 до 12 часов, при этом людям практически не платят зарплату, по 200-300 рублей". Истцы заявили в суде, что данная информация является ложной и подрывает репутацию учреждения, в результате чего рейтинг колонии опустился с первых на третье место. Представители истцов также обвинили "Собеседник медиа" в том, что это издание, по их словам, не провело надлежащего журналистского расследования, поскольку не обратился за комментарием во ФСИН России.

Алехина обжалует решение суда