23.07.2018, 16:35

Нижегородская колония выиграла тяжбу с участницей Pussy Riot

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Deutsche Welle
EST 1
Maria Aljohhina
Maria AljohhinaFoto: Filipp Romanov, AP

Измайловский суд Москвы в понедельник, 23 июля, удовлетворил иск Нижегородской исправительной женской колонии номер 2 о защите чести и достоинства к участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и изданию "Собеседник".

Суд признал распространенные в издании сведения не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца и обязал ответчиков опровергнуть их.

Поводом для обращения в суд стала статья от 21 августа 2017 года под названием "Кто зарабатывает на бесплатном труде зэков и мучениях врачей скорой?". В материале рассказывается о тяжелых условиях труда заключенных, отбывающих наказание в нижегородской колонии.

В статье утверждается, что администрация колонии нарушает трудовое законодательство. По словам Алехиной, рабочий день осужденных "длится от 8 до 12 часов, при этом людям практически не платят зарплату, по 200-300 рублей". Истцы заявили в суде, что данная информация является ложной и подрывает репутацию учреждения, в результате чего рейтинг колонии опустился с первых на третье место. Представители истцов также обвинили "Собеседник медиа" в том, что это издание, по их словам, не провело надлежащего журналистского расследования, поскольку не обратился за комментарием во ФСИН России.

Алехина обжалует решение суда

Юристы колонии представили в суд справку, согласно которой никаких нарушений в этом учреждении ранее выявлено не было. На это один из ответчиков — автор оспариваемого материала Сергей Ежов заявил: "Было бы странно, если бы колония регистрировала свои собственные нарушения. В ярославской колонии тоже не было выявлено нарушений, пока наши коллеги не опубликовали видео, после которого нарушения сразу установили". Суд, тем не менее, встал на сторону истцов.

После заседания Алехина сообщила "Интерфаксу", что обжалует решение суда. "Мы, конечно же, обжалуем его во все вышестоящие инстанции. Если понадобится, будем даже обращаться в Европейский суд по правам человека", — сказала участница Pussy Riot.

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