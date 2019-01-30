Нил Ушаков: никаких преступлений я не совершал, с поста мэра уходить не собираюсь

"Если не уведут в наручниках, то должен уволиться сам". Оппозиция снова потребует отставки Ушакова (68)

Ушаков подтвердил журналистам, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыск у него в офисе и дома. Однако какую-либо вину он отрицает.

"Могу положа руку на сердце говорить, что моя совесть чиста", — заявил он и добавил, что никакой статус ему не был присвоен.

От дальнейших комментариев мэр отказался, поскольку подписал документ о неразглашении информации. Его жена и руководитель бюро Ивета Страутиня-Ушакова сказала, что на ордере на обыск было только имя Ушакова.

Около 15:00 Нил Ушаков появился в Рижской думе и еще раз подтвердил, что никакого статуса ему присвоено не было. На вопрос о планах думской оппозиции собрать подписи за его отставку Ушаков уклончиво ответил, что "каждый политик должен быть готов к такому сценарию", но сам он с поста председателя думы уходить не собирается.

На вопрос о том, были ли среди изъятых БПБК при обыске предметов какие-либо вещественные доказательства, мэр отвечать отказался.

Как сообщалось, работники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) пришли с обыском в кабинет Нила Ушакова в Рижской думе и к нему домой. Примерно в 12:00 завершился обыск в кабинете мэра в РД, а около 14:20 сотрудники KNAB вышли из дома в Межапарке, где живет Ушаков, и уехали на машинах.