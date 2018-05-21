21.05.2018, 08:09

Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

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Интерфакс
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Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы
Nicolas MaduroFoto: REUTERS /CARLOS GARCIA RAWLINS

Национальный избирательный совет Венесуэлы в воскресенье вечером объявил о победе Николаса Мадуро на президентских выборах, сообщает информагентство Associated Press.

По итогам обработки 93% бюллетеней, Мадуро набрал 68% (более 5,8 миллиона голосов), тогда как его основной соперник Энри Фалькон отстал от него на 40 пунктов (1,8 млн голосов). Последний еще до объявления результатов заявил, что отказывается признавать прошедшие выборы легитимными.

Воскресное голосование прошло при рекордно низкой явке — менее 50%; оппозиция сообщает о большом количестве нарушений, в частности, агитации за действующего президента на избирательных участках. Однако избирательный совет заявил, что никаких серьезных нарушений выявлено не было.

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