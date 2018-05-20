"Никаких тревожных признаков": что известно о стрелке из школы в Санта-Фе

Подозреваемый в стрельбе в техасской школе рассказал полиции, что пощадил учеников, которые ему нравились, "чтобы они могли рассказать его историю", свидетельствуют судебные документы.

17-летнему Димитриосу Пагуртзису предъявлены обвинения в убийстве после стрельбы в городе Санта-Фе в пятницу, жертвами которой стали восемь учеников и двое учителей, 13 человек получили ранения. Ему грозит смертная казнь.

Перед тем как сдаться, Пагуртзис устроил 15-минутную перестрелку с полицейскими, сообщает New York Times. Также стало известно, что взрывные устройства, которые нападавший пронес в школу, оказались неопасными.

Пагуртзис не воспользовался своим правом хранить молчание и признал вину.

Одна из учениц, Бреанна Кинтанилла, рассказала Ассошиэйтед пресс, что Пагуртзис зашел в кабинет рисования, указал на кого-то и сказал: "Я собираюсь тебя убить". Кинтанилла получила ранение в ногу.

Другие очевидцы рассказали журналистам, что Пагуртзис зашел в помещение со словами "Сюрприз".

Точно неизвестно, почему нападавший выбрал именно этот кабинет. Однако мать одной из жертв рассказала изданию Los Angeles Times, что ее 16-летняя дочь Шана Фишер на протяжении четырех месяцев не отвечала на агрессивные ухаживания Пагуртзиса.

В итоге Фишер отвергла его в присутствии класса. "Через неделю он открыл огонь по всем, кто ему не нравился. Шана стала первой", — цитирует женщину издание. Она не уточнила, откуда ей известно, что именно ее дочь стала первой жертвой.

"Странно неэмоционален"

Один из адвокатов Пагуртзиса Николас Поел рассказал агентству Рейтер, что провел около часа с подзащитным в пятницу вечером и в субботу утром.

"Он очень эмоционален и странно неэмоционален, — поделился впечатлениями адвокат. — Есть аспекты, которые он понимает, и аспекты, которые он не понимает".

Родственники Пагуртзиса говорят, что опечалены и растеряны и "так же поражены произошедшим, как и все остальные". Они сотрудничают со следствием.

Родные описали его как умного, тихого мальчика. "Пока нам почти ничего не известно о подробностях трагедии, то, что мы узнали из сообщений СМИ, кажется несовместимым с мальчиком, которого мы любим", — говорится в заявлении семьи.

Невозможно предсказать

Власти заявили, что заранее предсказать, что Пагуртзис планировал нападение, было практически невозможно.

"В отличие от Паркленда, в отличие от Сазерленд Спрингс, подобных предупреждающих знаков здесь не было", — заявил губернатор Техаса Грег Эбботт.

"Есть вещи, которые квалифицируются как тревожные признаки, а здесь эти тревожные признаки либо отсутствовали, либо были практически незаметны", — добавил он.

Эбботт также рассказал, что, судя по дневникам Пагуртзиса, он собирался не только устроить стрельбу, но и совершить самоубийство после этого. "Ему не хватило духу покончить с собой", — сказал губернатор.

В соцсетях Пагуртзис называл себя атеистом и писал, что ненавидит политику. 30 апреля он опубликовал фотографию футболки с надписью "Рожден убивать".

Одноклассники Пагуртзиса рассказали, что в день нападения он пришел в школу в плаще, несмотря на жару. Из-за этого нападение уже сравнили с массовым убийством в школе "Колумбайн" 1999 года — тогда двое школьников, которые убили 13 человек, также пришли в плащах.