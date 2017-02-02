Нийнистё отметил важность отношений с Россией

Международный порядок, основывающийся на всеми признанных нормах, сталкивается с проблемами, заявил президент Финляндии Саули Нийнистё на открытии сессии парламента. Президент также отдельно отметил важность отношений с Россией, пишет Yle.

Свободная торговля увеличила благосостояние Финляндии и всего мира, но нас могут ожидать иные времена, предупредил президент Саули Нийнистё на открытии сессии парламента в четверг.

- Рост протекционизма – это реальность. Введение ограничений некоторыми странами неизбежно приведет к ответным мерам, - говорит Нийнистё.

Ниинистё признает, что глобализация не только принесла благо, но также увеличила неравенство.

Президент Нийнистё выразил особую озабоченность по поводу централизации экономической власти, в результате чего небольшое количество людей определяет условия жизни остальных.

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По мнению Нийнистё, проблемы нельзя решать, закрывая границы.

- Закрытие торговых и других границ - это не лекарство от проблем глобализации. Ни одна нация не выживет, отгородившись от других.

Направление должно быть в сторону открытого общества при соблюдении международных норм.

Нийнистё также заявил, что голос ЕС должен быть слышен в геополитике. По его словам, стало ясно, что это нужно для того, чтобы сберечь западные ценности.

Во внутренней политике, по словам Нийнистё, самое главное – уважение к демократии. Нийнистё отметил, что в Финляндии нет значительных политических движений, ставящих под вопрос демократию.

Президент также отдельно отметил в своей речи важность отношений с Россией.

- Отношения с Россией всегда неизбежно носили для нас центральное значение. В этих отношениях нет никаких проблем. И нет никакой заинтересованности искусственно проблемы создавать. Они отвечают на наши приглашения, а мы отвечаем на их. Добрые соседи поступают именно так. Мы хорошо знаем друг друга, - заявил Нийнистё.

Торжественное открытие сессии парламента состоялось в Дворце Финляндия из-за ремонта здания парламента.