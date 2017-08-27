Нийнистё — о предстоящей встрече с Трампом: вероятно, будет обсуждаться ситуация на Балтике

Президент Саули Ниинистё выразил уверенность в том, что темой обсуждений с американским президентом Дональдом Трампом станет ситуация в регионе Балтийского моря, передает Yle.fi.

Ниинистё посетит Белый дом в будущий вторник.

По словам президента, он намерен поднять в ходе встречи с Трампом важные для Финляндии вопросы, которые имеют также более общее глобальное значение.

К таковым относятся, в частности, отношения России и НАТО. По словам Ниинистё, на Балтике наблюдается рост военной активности, и в этой ситуации важно, чтобы стороны поддерживали контакт друг с другом во избежание несчастных случаев.

Также финский президент рассказал, что намерен обсудить с Трампом вопросы Арктического региона. Финляндия в настоящее время председательствует в Арктическом Совете.

Ниинистё думает, что получил приглашение в Белый дом, возможно, в связи с тем, что в течение весны встречался с разными представителями США и НАТО. По словам президента, из разговоров с ними он понял, что американцы с уважением относятся к компетенции и знаниям финнов в тех или иных вопросах международной политики.

Ниинистё прокомментировал предстоящий визит в Белый дом во время посещения национального парка Тейо в рамках празднования Дня финской природы.