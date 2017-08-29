Нийнистё доволен встречей с Трампом — назвал его слова об истребителях ”речами бизнесмена”

Президент Саули Ниинистё говорит, что доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом. Президент во время пресс-конференции, данной им перед финскими журналистами в Вашингтоне, заявил, что с Трампом было легко наладить открытый и четкий диалог.

Слова Трампа о закупках американских истребителей Ниинистё назвал ”речами бизнесмена”. По его мнению, Трамп должен знать, что процесс подготовки закупок находится только на начальной стадии, передает Yle.

Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Финляндия собирается закупить ”большое количество” истребителей Boeing F/А-18.

После пресс-конференции Ниинистё и министерство обороны немедленно опровергли эту информацию.

Кандидат в президенты от партии ”Центр” Матти Ванханен подверг критике то обстоятельство, что Ниинистё не исправил Трампа сразу на пресс-конференции.

Собкор Yle в Вашингтоне Паула Вилен рассказала, что попросила Ниинистё рассказать о содержании беседы о России, однако Ниинистё категорически отказался это сделать.