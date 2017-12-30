30.12.2017, 16:40

Ниинистё позвонил Путину. Президенты обсудили двусторонние вопросы и поздравили друг друга с наступающим Новым годом

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

В разговоре президентов зашла речь о защите Арктики, ситуации в Северной Корее и конфликте на Украине.

У президента Финляндии Саули Ниинистё и президента РФ Владимира Путина состоялся в субботу телефонный разговор, сообщает Yle.

Главы государств обсудили некоторые международные вопросы, в числе прочего ситуацию с Северной Кореей и конфликт на Украине. Также разговор зашел о двусторонних отношениях Финляндии и России.

Кроме того, президенты обменялись поздравлениями с наступающим Новым Годом, и Путин поблагодарил Ниинистё за его прием летом в городе Савонлинна.

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