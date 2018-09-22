Ниинистё о подаренных Путиным архивных документах Маннергейма: ознакомился ли даритель со всеми материалами?

"Интересно, а сам даритель ознакомился со всеми материалами?" — усмехнулся в присутствии корреспондента Maaseudun Tulevaisuus президент Финляндии.
По словам президента, у него сложилось впечатление, что в России высоко ценят Маннергейма. При этом он не думает, что в подарке заложен какой-то скрытый смысл.
Среди документов также имеются фотографии Маннергейма, в частности, почтовая открытка, заказанная с большой долей вероятности самим Маннергеймом во время его отдыха в немецком курортном городе Бад-Вильдунген летом 1936 года.
Большая часть документов — это письма, отправленные дочерью Маннергейма Софией своей тете Ханне Ловен в Швецию.
Несмотря на то, что документы подарены президентом Путиным лично президенту Ниинистё, последний решил передать их в полном объеме в Национальный архив.
По словам Ниинистё, Путин отнесся к этому решению с пониманием:
"Вы можете делать с подарком что хотите", — цитирует слова Путина финский президент.
В пресс-релизе Национального архива сообщается, что документы, переданные президентом во владение архива, были этой весной проданы с аукциона в США. Разными путями они оказались в России и наконец — у президента Путина, к структуре администрации которого относится и главное архивное управление при Государственном архиве Российской федерации.
О том, как складывалась судьба документов до того, как они попыли в Россию, нет более подробной информации, но дальнейшее их изучение наверняка прольет свет и на этот вопрос. Некоторые бумаги снабжены пояснительными записками на немецком языке.
Публика сможет ознакомиться с коллекцией в Национальном архиве в понедельник 24 сентября с 9 по 16 часов. Адрес Национального архива — Рауханкату 17, Хельсинки.