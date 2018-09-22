Ниинистё о подаренных Путиным архивных документах Маннергейма: ознакомился ли даритель со всеми материалами?

Российский президент вручил этот подарок к 70-летию финского президента во время его недавнего визита в Сочи.

Коллекция содержит около 170 оригинальных документов и фотографий, касающихся маршала Карла Густава Маннергейма и его семьи.

В металлическом кейсе, сделанном на заказ, находились две синих папки с золотым тиснением. В пластмассовых кармашках папок были разложены сотни старых писем, фотографий и документов, связанных с маршалом и его семьей, сообщает издание.

Журналист газеты присутствовал в резиденции финского президента в тот момент, когда Ниинистё ознакомился с содержанием кейса.

Вчера президентская канцелярия сообщила, что Ниинистё передаст документы в Национальный архив. Старший научный сотрудник архива Кент Шьёблум успел ознакомиться с бумагами и убедиться в их подлинности.

”Делайте с подарком что хотите”

Среди документов содержится, в частности, речь Маннергейма от 1919 года, в которой он приветствует делегацию Коалиционной партии после своей отставки с поста регента. Маннергейм занимал должность временного главы государства с декабря 1918 по конец июля 1919 года.

В своей речи Маннергейм благодарит коалиционеров за поддержку и предупреждает об исходящей от восточного соседа угрозе. По его словам, по ту сторону границы находится великая держава, которая имеет своих сторонников и по эту сторону границы.