22.09.2018, 16:55

Ниинистё о подаренных Путиным архивных документах Маннергейма: ознакомился ли даритель со всеми материалами?

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент Саули Ниинистё в интервью, данном газете Maaseudun Tulevaisuus, рассказал, что был удивлен, когда российский президент Владимир Путин подарил ему оригинальные архивные документы, касающиеся семьи Маннергейма. Среди документов, например, есть речь Маннергейма от 1919 года, в которой он предупреждает об угрозе, исходящей от восточного соседа, передает YLE.

Российский президент вручил этот подарок к 70-летию финского президента во время его недавнего визита в Сочи.

Коллекция содержит около 170 оригинальных документов и фотографий, касающихся маршала Карла Густава Маннергейма и его семьи.

В металлическом кейсе, сделанном на заказ, находились две синих папки с золотым тиснением. В пластмассовых кармашках папок были разложены сотни старых писем, фотографий и документов, связанных с маршалом и его семьей, сообщает издание.

Журналист газеты присутствовал в резиденции финского президента в тот момент, когда Ниинистё ознакомился с содержанием кейса.

Вчера президентская канцелярия сообщила, что Ниинистё передаст документы в Национальный архив. Старший научный сотрудник архива Кент Шьёблум успел ознакомиться с бумагами и убедиться в их подлинности.

”Делайте с подарком что хотите”

Среди документов содержится, в частности, речь Маннергейма от 1919 года, в которой он приветствует делегацию Коалиционной партии после своей отставки с поста регента. Маннергейм занимал должность временного главы государства с декабря 1918 по конец июля 1919 года.

В своей речи Маннергейм благодарит коалиционеров за поддержку и предупреждает об исходящей от восточного соседа угрозе. По его словам, по ту сторону границы находится великая держава, которая имеет своих сторонников и по эту сторону границы.

"Интересно, а сам даритель ознакомился со всеми материалами?" — усмехнулся в присутствии корреспондента Maaseudun Tulevaisuus президент Финляндии.

По словам президента, у него сложилось впечатление, что в России высоко ценят Маннергейма. При этом он не думает, что в подарке заложен какой-то скрытый смысл.

Среди документов также имеются фотографии Маннергейма, в частности, почтовая открытка, заказанная с большой долей вероятности самим Маннергеймом во время его отдыха в немецком курортном городе Бад-Вильдунген летом 1936 года.

Большая часть документов — это письма, отправленные дочерью Маннергейма Софией своей тете Ханне Ловен в Швецию.

Несмотря на то, что документы подарены президентом Путиным лично президенту Ниинистё, последний решил передать их в полном объеме в Национальный архив.

По словам Ниинистё, Путин отнесся к этому решению с пониманием:

"Вы можете делать с подарком что хотите", — цитирует слова Путина финский президент.

В пресс-релизе Национального архива сообщается, что документы, переданные президентом во владение архива, были этой весной проданы с аукциона в США. Разными путями они оказались в России и наконец — у президента Путина, к структуре администрации которого относится и главное архивное управление при Государственном архиве Российской федерации.

О том, как складывалась судьба документов до того, как они попыли в Россию, нет более подробной информации, но дальнейшее их изучение наверняка прольет свет и на этот вопрос. Некоторые бумаги снабжены пояснительными записками на немецком языке.

Публика сможет ознакомиться с коллекцией в Национальном архиве в понедельник 24 сентября с 9 по 16 часов. Адрес Национального архива — Рауханкату 17, Хельсинки.

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