28.01.2018, 21:14

Ниинистё лидирует на выборах президента Финляндии

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Gazeta.ru
EST
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент Финляндии, баллотирующийся на второй срок, Саули Ниинистё лидирует на президентских выборах, после подсчета более 50% голосов, сообщает Reuters.

Ниинистё набирает 64,3%, его соперник Пекка Хаависто — 11%.

Отмечается, что Хаависто признал поражение на выборах главы государства, поздравив соперника.

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