28.01.2018, 21:14
Ниинистё лидирует на выборах президента Финляндии
Президент Финляндии, баллотирующийся на второй срок, Саули Ниинистё лидирует на президентских выборах, после подсчета более 50% голосов, сообщает Reuters.
Ниинистё набирает 64,3%, его соперник Пекка Хаависто — 11%.
Отмечается, что Хаависто признал поражение на выборах главы государства, поздравив соперника.
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