Ниинистё лидирует на выборах президента Финляндии

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Президент Финляндии, баллотирующийся на второй срок, Саули Ниинистё лидирует на президентских выборах, после подсчета более 50% голосов, сообщает Reuters.