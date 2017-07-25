Ниинистё и Путин поговорят о торговом сотрудничестве и ситуации на Балтике

Официальными темами встречи президента России Владимира Путина и президента Саули Ниинистё заявлены ”двусторонние отношения и актуальные международные вопросы”. Встреча пройдёт в кабинете государственного отеля Пункахарью 27 июля.

На деле речь пойдет, прежде всего, о торговых отношениях и военной ситуации в Балтийском море, пишет Yle.

Примечательно и то, что Путин совершит визит, главная цель которого — поздравить Финляндию со столетием независимости, хотя отношения между Западом и Россией сейчас напряжены.

"Юбилей — это самое главное. Путин приедет сюда по причине празднования столетия Финляндии", — отмечает Аркадий Мошес, директор российской программы Института внешней политики Финляндии.

По словам Мошеса, оба президента намерены показать, что, несмотря ни на что, практические отношения между странами в порядке. Россия занимает третье место среди торговых партнеров Финляндии.

"Президенты конструктивно и прагматично поговорят о положительных сторонах в торговых и экономических отношениях", — считает Мошес.

Тот факт, что Путин посетит оперный фестиваль в Савонлинна, подчеркивает значение культурных связей между Финляндией и Россией. Страны сотрудничают также в вопросах защиты окружающей среды и пограничного контроля.

"Отношения между Финляндией и Россией, вероятно, находятся на лучшем уровне, нежели отношения России с другими странами", — говорит Мошес.

В Финляндии президент отвечает за внешнюю политику. Как отмечает Мошес, баллотирующийся на второй срок Ниинистё посредством встречи хочет подчеркнуть, что у Финляндии диалог с Россией налажен хорошо.

К визиту Путина в Финляндию тщательно готовятся

Российский транспортный самолёт ИЛ-76 приземлился в аэропорту Лаппеенранта в понедельник вечером, пишет Yle. Лайнер принадлежит авиационному подразделению ВВС России, отвечающему за транспортировку техники и оборудования во время государственных визитов президента и премьер-министра Российской Федерации.

На борту самолета в Лаппеенранта прибыло около 30 представителей администрации президента. В общей сложности в Финляндию из Москвы было направлено порядка 200 чиновников.

Кроме того, ИЛ-76 привез два оснащенных холодильниками грузовика с продуктами питания и специальные автомобили, предназначенные для перевозки президента.

Среди машин и специальный автомобиль, задача которого обеспечивать президента России спецсвязью с Кремлем.