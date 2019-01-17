Нигерийские пираты, захватившие шестерых российских моряков, требуют выкуп

Пираты, захватившие в Гвинейском заливе шестерых российских моряков, требуют за них выкуп. Сейчас идут переговоры о месте передачи людей и денег.
"Переговоры ведет не напрямую судовладелец, а посредники, обычно такие компании находятся в Англии <…>. Это обычная деятельность. Выкуп и люди — обмен происходит одновременно практически", — рассказал РИА "Новости" координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.
Информации о времени следующего контакта с похитителями и сумме выкупа пока нет. Где содержат похищенных, также неизвестно, но обычно это джунгли.
"Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики", — рассказал Фишов.
Вместе с тем председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков сообщил ТАСС, что моряков содержат в приемлемых условиях. "Вышли представители пиратской группировки на компанию-судовладельца. Начались переговоры. <…> Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях", — пояснил Сухоруков. Он подтвердил, что судовладелец обратился к компании-переговорщику, британской компании.
Пираты захватили шесть моряков контейнеровоза MSC Mandy, включая капитана, возле берегов Бенина в ночь на 2 января. Всего на борту находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины. Представители посольства РФ в Бенине смогли подняться на борт судна и пообщаться с оставшимися членами экипажа. Они выяснили, что пиратов было от восьми до 10 человек, а среди команды раненых или больных нет.
Далее контейнеровоз 5 января прибыл из Нигерии в порт Катон, где вместо захваченных в плен российских моряков на борт поднялись новые члены экипажа, включая капитана корабля. К контейнеровозу для следственных действий прибыли местные полицейские и представители властей Бенина. Власти Бенина завели уголовное дело. Утром 6 января MSC Mandy покинул территориальные воды Бенина.
Похищения не редкость для этого региона, это "бизнес", за которым, скорее всего, стоят нигерийские пираты, пояснили агентству эксперты. В отличие от сомалийских, нигерийские очень закрыты и скупы на распространение информации.
В среднем пиратские нападения в Гвинейском заливе происходят несколько раз в полгода. Если раньше захватывали по два-три человека, то теперь часто забирают почти весь экипаж. Главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко связывает это с отсутствием разрешения иметь на борту вооруженную охрану.