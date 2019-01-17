Нигерийские пираты, захватившие шестерых российских моряков, требуют выкуп

"Переговоры ведет не напрямую судовладелец, а посредники, обычно такие компании находятся в Англии <…>. Это обычная деятельность. Выкуп и люди — обмен происходит одновременно практически", — рассказал РИА "Новости" координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

Информации о времени следующего контакта с похитителями и сумме выкупа пока нет. Где содержат похищенных, также неизвестно, но обычно это джунгли.

"Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики", — рассказал Фишов.

Вместе с тем председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков сообщил ТАСС, что моряков содержат в приемлемых условиях. "Вышли представители пиратской группировки на компанию-судовладельца. Начались переговоры. <…> Дали возможность капитану пообщаться с судовладельцем, он подтвердил, что все более или менее в порядке, люди содержатся в более или менее приличных условиях", — пояснил Сухоруков. Он подтвердил, что судовладелец обратился к компании-переговорщику, британской компании.