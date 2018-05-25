Нидерланды и Австралия решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17

Австралия и Нидерланды официально объявили об ответственности России за крушение малайзийского "Боинга" в 2014 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на Би-би-си.

Позиция обеих сторон отражена в заявлении правительства Нидерландов. "Основываясь на выводах (международной группы по расследованию крушения — ИФ), Нидерланды и Австралия убедились в том, что Россия несет ответственность за размещение зенитно-ракетного комплекса "Бук", которым был сбит MH17", — заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Блок отметил, что Нидерланды "в настоящее время предпринимают шаги для того, чтобы Россия была привлечена к ответственности", сообщают западные СМИ. Согласно заявлению правительства, такое решение предполагает "сложный юридический процесс".

Австралия и Нидерланды обратились к России с предложением о переговорах, отметив возможность обратиться в международный суд.

Газета The Sydney Morning Herald поясняет со ссылкой на источники в австралийском руководстве, что позиция Нидерландов и Австралии была изложена как представителям российского руководства в Москве, так и послам РФ в Канберре и Гааге.