Нидерландских заключенных привлекут к расследованию нераскрытых дел

Полиция Нидерландов объявила о запуске программы привлечения заключенных к решению нераскрытых дел — в первую очередь, убийств и исчезновений. Для этого заключенным в нидерландских тюрьмах раздадут специальный календарь — в котором каждую неделю будет рассказываться об одном нераскрытом деле, сообщает Meduza со ссылкой на The Guardian.

Предполагается, что заключенные, знающие что-либо об обстоятельствах этих дел или слышавшие что-то от сокамерников, смогут поделиться информацией с полицейскими. По словам представителя полиции Нидерландов, ”заключенные обладают сравнительно высоким уровнем осведомленности о совершенных преступлениях”. За наводку, которая в итоге приведет к раскрытию дела, полагается премия в 800 тысяч евро.

Полицейские обещают сохранить анонимность информаторов — в этом случае им не нужно будет опасаться ухудшения отношений с сокамерниками. Кроме того, закон Нидерландов не предусматривает ответственности за сокрытие информации о преступлении — то есть человеку, который стал свидетелем убийства, но не решился сообщить о нем сразу, не грозят никакие санкции, если он поделится своими знаниями годы спустя.

В полиции ожидают, что эффект будет довольно значительным — в результате пробной программы, в рамках которой календари с рассказами о нераскрытых делах раздали заключенным пяти нидерландских тюрем, власти получили 160 наводок. Эта информация позволила возобновить три нераскрытых дела — в том числе дело об убийстве в 1998 году 11-летнего мальчика.

Первые календари — на 2018–2019 годы — уже напечатаны. Их раздадут всем без исключения заключенным (всего в Нидерландах их насчитывается около 30 тысяч). Информация в календарях написана на пяти языках: нидерландском, английском, арабском, испанском и русском — таким образом полицейские надеются повысить их эффективность.

Йерун Хаммер, придумавший календарь, рассказал, что среди заключенных его изобретение пользуется популярностью — хотя есть и те, кто выступил против, сочтя, что это попытка настроить заключенных друг против друга.

”Конечно, есть те, кому календарь не нравится, кто не хочет показаться стукачом или крысой, — заявил он. — Но наши исследования показали, что почти две трети заключенных сочли, что календарь — хорошая идея”.