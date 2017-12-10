Нежелательная конференция: собрание делегатов "Открытой России" превратилась в массовый допрос

На конференцию оппозиционного движения "Открытая Россия" по анонимному звонку пришли сотрудники полиции. Репортаж DW.

Межрегиональная конференция движения "Открытая Россия" в субботу, 9 декабря проходила в обстановке не строжайшей, но все же секретности. Журналисты узнали адрес проведения мероприятия накануне поздно вечером — "Открытая Россия" арендовала лофт Fotofaktura в старинном доме на Маросейке. Также представителям прессы было рекомендовано взять с собой все документы и распечатать редакционное задание, так как "обсуждение силового давления на участников движения, скорее всего, будет сопровождаться иммерсивным маски-шоу в исполнении правоохранительных органов РФ, которые ворвутся на мероприятие в самый его разгар. Причиной визита представителей правоохранительных органов, по всей вероятности, будет якобы анонимный звонок на "02".

"Мы предполагали, что так будет, потому что наше предыдущее мероприятие было сорвано подобным образом, — объяснила DW активистка "Открытой России" Полина Немировская. — А незадолго до сегодняшней конференции многих участников движения в регионах вызывали на допрос в ФСБ и прокуратуру по делу о "нежелательной организации". Их предостерегали от участия в конференции".

Навальный или Собчак?

Утром ситуация внешне не вызывала беспокойства: около 100 делегатов из 28 городов России пили кофе и смотрели приветственное слово Михаила Ходорковского на большом экране. Правда, связь была плохая, поэтому не все слова основателя "Открытой России" удавалось услышать. Но, как сказал председатель движения Александр Соловьев, "это не рука Кремля, а плохой вайфай". Тем не менее, сквозь перебои удалось расслышать, что Михаил Ходорковский на президентских выборах 2018 года готов поддержать обоих представителей оппозиции — Ксению Собчак и Алексея Навального. "Выбора все равно не будет, — говорил Ходорковский. — Есть люди, готовые артикулировать политические интересы своих групп, а есть шуты, которые создают шум. Я приветствую и Ксению, и Алексея как людей, продвигающих ценности парламентаризма и правового государства". Лидер "Открытой России" отдает себе отчет в том, что у Навального и Собчак разные представления о своих политических задачах, но "они знают, что лишены шансов в путинском договорняке", заявил Ходорковский.

После этого выступления дискуссия о Собчак и Навальном продолжилась в конференц-зале. В рабочей группе обсуждалась концепция заявления, которое "Открытая Россия" распространит в связи с предстоящими выборами. Мнения делегатов разделились еще до конференции: одни считали, что в ситуации "фейковых выборов" можно доверять Собчак, которая заявила о себе как о "кандидате против всех". Другие — что нужно дистанцироваться от Собчак из-за ее семейных связей с Путиным и поддерживать только Алексея Навального.

"Кремлевские силы действуют по принципу "разделяй и властвуй", — говорил секретарь кузбасского совета внепарламентских партий и движений Юрий Галле. — Они подсовывают нам блондинок в шоколаде, чтобы отнять у главного оппозиционного кандидата один-два процента и закрепить представление о том, что оппозиция действует, как лебедь, рак и щука". Он предложил участникам движения объединиться и провести праймериз.

"Мы все хотим, чтобы Навального допустили, но на наших условиях до выборов его никто не допустит, — возражал делегат Николай Артеменко из Санкт-Петербурга. — Какая разница, Собчак — проект Кремля или не проект? Вы что, свечку держали? Ну слава богу, что Кремль начал делать хорошие проекты. Вы послушайте, что она говорит. Как еще показать, что мы против Путина? Испорченный бюллетень? Нафталиновый Явлинский?"

Осмотр места происшествия.

Перед обедом прогноз организаторов исполнился. "Ура! Они пришли!" — воскликнула Полина Немировская. В здание вошли около 30 сотрудников 2-го оперативного полка МВД. Участники конференции приветствовали полицейских аплодисментами, а из колонок заиграла песня "Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…". Один из сотрудников полиции подошел к председателю Александру Соловьеву. "Поступил анонимный звонок, что здесь находится организация, действия которой признаны нежелательными на территории РФ. Мы обязаны отреагировать. Сейчас будет проверка документов". — "Какие действия вы называете незаконными? — удивился Соловьев. — Вы видите, мы все с российскими паспортами. Российская организация не может быть объявлена нежелательной". — "Отойдите, не мешайте", — сказал полицейский.

Правоохранительные органы заблокировали оба выхода из конференц-зала, объяснив это тем, что "проходят следственные мероприятия", и по очереди стали выводить участников для опроса (или допроса — процессуальный статус этого следственного мероприятия остался не совсем ясным). Те, кого уже опросили, обратно попасть не могли. Свободно перемещаться по лофту могли только журналисты РЕН-ТВ, пришедшие вместе с полицейскими, и официанты, которые невозмутимо предлагали участникам конференции салаты и куриный шашлык.

Полина Немировская напомнила собравшимся, что "Открытая Россия" не фигурирует в списке Минюста, в отличие от организации Михаила Ходорковского Otkrytaya Rossia, зарегистрированной в Великобритании.

Что отвечать полиции

Позиция "Открытой России" была также подробно изложена в письменном заявлении, которое перед началом конференции все участники получили на руки. "Для того чтобы признать деятельность иностранной или международной неправительственной организации нежелательной на территории Российской Федерации прежде всего необходимо следующее условие: нежелательное лицо должно быть иностранной или международной неправительственной организацией", — говорилось в заявлении. А "Открытая Россия" является российским общественным объединением, подчеркнули организаторы.

Некоторые делегаты отвечали на вопросы сотрудников полиции, руководствуясь этим текстом. Другие предпочитали ничего не говорить, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, дающую возможность отказаться от дачи показаний без адвоката.

Несмотря на усилия правоохранительных органов, участники конференции попытались продолжить работу и даже проголосовали за предвыборную резолюцию, для обсуждения которой все и было затеяно. Те, кто вынужден был покинуть здание после допроса, голосовали через Telegram. Дилемма "Собчак-Навальный" в этой ситуации ушла на второй план. Кто-то открыл бутылку вина, через официантов в конференц-зал передали гитару, один из делегатов исполнил песню Ляписа Трубецкого "Воины света". Примерно к шести часам вечера полицейские допросили и отпустили всех. Конференция продолжится в воскресенье, 10 декабря.