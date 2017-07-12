Невъездные на Украину российские артисты: кого и за что не впускают

Украина закрыла въезд на свою территорию более 160 российским певцам, музыкантам и актерам. Кого и почему Киев не пускает к себе на гастроли и как к этому относятся сами украинцы - у DW.

Валентин Гафт, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Олег Табаков, Сергей Безруков … Это лишь несколько громких имен из списка лиц, которые, по мнению властей в Киеве, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас в этом перечне 89 фамилий актеров, музыкантов, режиссеров и певцов. Его составляет украинское министерство культуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. В список попадают те деятели культуры, которые публично поддерживают аннексию Крыма, называя его российской территорией, и посещают с концертами временно неподконтрольные Киеву районы в Донбассе.

Отдельный список невъездных артистов — в основном из РФ — имеют и украинские пограничники. "Это иностранцы, не только граждане России, которые нарушили закон Украины и посетили оккупированный Крым через временного закрытые пункты пропуска. Сейчас таких артистов около 80", — объяснил DW помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, за такое правонарушение украинское законодательство предусматривает наказание в виде штраф и запрета на въезд на территорию Украины в течение трех лет.

Запоздалые запреты

Так, въезд на Украину закрыт, в частности, певице Юлии Чичериной и бывшему солисту группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову, которые выступали в самопровозглашенных "ДНР и ЛНР". Из-за неправомерного пересечение границы с Крымом на остальную территорию Украины не смогли попасть певицы Лолита Милявская и Наталья Королева, которые имеют украинские корни. Также из-за посещения Крыма в Киев на "Евровидение" не пустили конкурсантку из России Юлию Самойлову.

Персоной нон-грата на Украине стал вокалист американской группы Limp Bizkit Фред Дёрст, который во время концертов разворачивал на сцене российский флаг с надписью "Крым = Россия". Недавно на Украину не впустили также российского актера Владимира Машкова, который собирался в Одессу на съемки продолжения сериала "Ликвидация", но, оказывается, значился в крымских "черных списках". А в конце июня на киевском фестивале Atlas Weekend не смогли выступить российские группы "Дельфин", "Крематорий", а также певец Найк Борзов.

Но порой запреты выглядят непоследовательными. Так, участники российской группы Anacondaz, которые также неправомерно, с точки зрения Киева, посещали аннексированный Крым, смогли беспрепятственно пересечь украинскую границу и выступить на упомянутом фестивале. И только после этого им запретили въезд на Украину. Актриса Екатерина Варнава со своим коллективом Comedy Woman, которая в 2016-м пела о президенте России в Крыму, также беспрепятственно дала концерт в Киеве, после чего СБУ внесла ее в "черный список".

"Сейчас в поле нашего зрения более 800 публичных людей. Но не всегда удается своевременно собрать убедительные доказательства посещения ими оккупированного Крыма. Значительный объем этой работы мы выполняем в инициативном порядке", — объясняет ситуацию Олег Слободян. По его словам, специального аналитического отдела для этих целей не существует, поэтому и случаются запоздалые запреты: "Все эти артисты из России в любом случае получат запрет на въезд. Это просто вопрос времени".

Потеря рынка

Павел Калиниченко, директор Украинского музыкального альянса, который осуществляет коллективное управление имущественными правами исполнителей и производителей фонограмм, констатирует, что ротации песен российских исполнителей на Украине уменьшились вдвое. При этом выплаты от тиражирования их фонограмм составляет лишь 10% прибыли, еще 5% — поступления от цифровой дистрибуции и рекламы.

Тогда как основным заработком российских артистов на Украине, по его словам, остается концертная деятельность. "Концерты дают 85% всей прибыли. Украинский рынок для российских певцов значим, поэтому терять его невыгодно", — отмечает Калиниченко. И добавляет, что запрет на въезд лишает артистов немалых доходов.

Зато эту нишу быстро заполняют украинские исполнители. По словам председателя Комитета исполнителей и продюсеров Украины Дмитрия Пограничного, введение музыкальных квот на радио и запрет на въезд российским певцам и музыкантам способствовали тому, что украинские исполнители стали востребованными на родине. "Российские артисты стали меньше приезжать, а украинские — выступать больше. Теперь наши группы собирают дворцы и стадионы. До этого такого не было. Количество концертов украинских артистов увеличилось в разы", — заверил DW Пограничный.

Тотальный запрет

Между тем депутаты Верховной рады и правительство ищут законодательные возможности полностью запретить гастроли российских актеров и певцов на Украине. Вице-премьер по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил, что Кабмин совместно с депутатами подготовил законопроект, обязывающий организаторов гастролей заранее предупреждать правоохранителей о намерениях пригласить исполнителей из РФ, чтобы те могли проверить информацию об их гастрольной деятельности. Этот документ уже зарегистрирован в Раде, однако текст его пока недоступен.

В свою очередь группа депутатов от ВО "Свобода" зарегистрировала в парламенте свой законопроект о полном запрете гастролей на территории Украины резидентов РФ. "Россия ведет информационную войну против Украины, особенно с помощью российских гастролеров. Чрезвычайно важно с целью обеспечения информационной безопасности запретить российским гастролерам проводить мероприятия на Украине и на оккупированной территории", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, документ предлагает запретить украинским артистам выступления на оккупированных территориях. Сейчас этот законопроект рассматривает профильный комитет Верховной рады.

Лидер украинской группы "Тень солнца" Сергей Василюк убежден, что депутаты его не поддержат. По его мнению, несмотря на вооруженное противостояние с Россией, часть украицев готова слушать и платить за русскую музыку. Так же достаточно много украинских артистов мечтают получить признание и зарабатывать в России, признает музыкант. Сама же группа "Тень солнца" по РФ не гастролирует.