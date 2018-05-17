Невъездное сало. Как крымчане подготовились к очередному курортному сезону на непризнанном полуострове

После не самого удачного курортного сезона предыдущего, 2017 года, Крым вновь готовится к жаркому лету, которое здесь кормит весь оставшийся год. И теперь ожидания крымчан связаны с новыми транспортными перспективами, которые должно принести открытие моста в Керчи. При этом к весне 2018 года полуостров признали частью России только шесть стран мира — Афганистан, Венесуэла, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия. Поэтому развитие туризма в условиях международной изоляции остается весьма нелегкой задачей. О том, что Крым приготовил туристам этого лета, и можно ли насладиться отдыхом там, заехав с украинской стороны, на месте изучил корреспондент ”Спектра” Дмитрий Дурнев.
Правила въезда
Степной ветер, запах Сиваша, вяленной рыбы и пустая разбитая дорога — так выглядит в преддверии сезона въезд на административной, как это строго подчеркивают украинские пограничники, границе Украины с Крымом. Далее идет нейтральная полоса — километра полтора дороги — и затем две крашенные зеленым 37-мм зенитки с удивительной надписью: ”Милым зенитчицам 1576-го зенитно-артиллерийского полка, защищавшим джанкойское небо в годы войны”. Отсюда начинается российская часть границы. Подходить к памятнику и фотографироваться на ”нейтральной полосе” категорически запрещено.