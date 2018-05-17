Невъездное сало. Как крымчане подготовились к очередному курортному сезону на непризнанном полуострове

Для гражданина России или любого другого иностранца въехать в Крым, не нарушая украинских законов, можно только через официальный украинский пограничный переход, к примеру, под Харьковом, и получив пропуск СБУ на посещение оккупированного полуострова. Дальше путь один — автотранспортом через административную границу Крыма и украинской Херсонской области. На перешейке, связывающим Крым с материком, есть три пограничных перехода — в поселках Чонгар, Каланчак и Чаплынка. Самым удобным и ”посещаемым” на протяжении последних четырех лет остается Чонгар, его выбрали и мы.

Так поступают, разумеется, далеко не все. Наиболее заметных ”туристов” — политиков, артистов и журналистов, — въезжающих в Крым через паромную переправу в Керчи или прилетающих в Симферополь, Украина старается наказывать. Сейчас, например, пообещала не пустить на финальный матч Лиги Чемпионов -2018 ”Реал” -”Ливерпуль” в Киеве (он состоится 26 мая) всех российских журналистов, въезжавших в Крым, минуя официальные украинские пограничные переходы, невзирая на возможное наличие у них официальных журналистских аккредитаций УЕФА. Такая же судьба ждет, вероятно, и тех, кто поедет в Крым и по только что открывшемуся мосту.

Железнодорожное сообщение с Крымом Украина прервала в декабре 2014, с тех пор поезда доезжают до железнодорожной станции села Новоалексеевка (Генический район Херсонской области), отсюда таксисты везут людей как до границы, так и через нее до Симферополя и Ялты. Одно место в такси до Симферополя стоит 400 гривен или 1000 рублей (13.60 евро), вся машина от Новоалексеевки до Ялты ”бронируется” за 6000 российских рублей (81.60 евро).

Страховка, которой нет

”Засекай время, — говорит мне водитель корейского джипа, пристроившегося за мной в очередь. — Хоть и без очереди, но на границе проведешь ровно три часа. Мы каждые полгода с детьми ездим к родне, лучше Крыма отдыха нет! Но в июле тут приходится стоять в очереди минимум сутки, я в прошлом году через переход ”Чаплынка” поехал, там очереди никогда нет, но и дороги — тоже нет!”

Наш новый знакомый Сергей едет с женой и двумя детьми в Симферополь из Запорожья, обратились мы к нему за советом — он единственный из очереди развернулся и подъехал к одному из стоящих возле трассы ярких киосков купить ”Зеленую карту” — международный договор страхования автогражданской ответственности. ”ГИБДД в Крыму страховку может потребовать, — поясняет Сергей. — Мы в прошлый раз попали на инспекторов и пришлось откупаться. На 500 рублях договорились, официальные штрафы там зверские!”