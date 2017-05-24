Неуклюжий вояж: приключения Трампа на Ближнем Востоке и в Риме

В 1869 году Марк Твен опубликовал своих "Простаков за границей" - путевые заметки, с которых началась блистательная карьера писателя. Дональд Трамп, прокатившись по Саудовской Аравии, Израилю и Риму, пишет Washington Post, вписал в эту смешную книгу новую главу, пишет Русская служба Би-би-си.

Действительно, к Трампу можно относиться как угодно, но скучными истории о нем не бывают.

Как отмечает Washington Post, с Трампом американцы уже привыкли к постоянному бардаку. А в этой поездке его друзья и сподвижники имели счастливую возможность лично наблюдать за ураганом по имени Трамп.

В Саудовской Аравии Дональда Трампа встретили с невиданной пышностью и поистине королевскими почестями, в отличие от его предшественника Барака Обамы, которого саудовцы недолюбливали за его чересчур мягкую, по их мнению, позицию в отношении Ирана.

В роскошных интерьерах королевских дворцов Эр-Рияда американский президент мог на время отвлечься от напряженной атмосферы у себя дома в Вашингтоне, где ему по-прежнему грозит расследование независимой комиссии конгресса.

Но и королевские церемонии требуют жертв. Например, танцев с саблями.

Несмотря на мелкие оплошности — Трамп сказал, как уверяют его помощники, от усталости "исламский экстремизм" вместо "исламисткий" (но все-таки не "радикальный исламский терроризм" — фраза, которую он произносил и твитил за последние месяцы неоднократно), а также назвал Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда королем Соломоном, промахнувшись всего на три тысячи лет, — в Эр-Рияде его встретили душевно.

Трамп получил в Эр-Рияде Орден короля Абдель Азиза — высшую награду королевства.

Кстати, Дональд Трамп в свое время критиковал Обаму, назвав его "любителем" за то, что тот поклонился королю Саудовской Аравии. Сам Трамп при вручении ему ордена не то что поклонился, а присел, изобразив что-то вроде книксена.

"Пригнувшись перед королем, Трамп принизил Соединенные Штаты, — написала газета Washington Times. — Подобные жесты обязательны для подданных короля, но не для равных ему".

Американский президент также принял участие в приуроченном саудовцами к его визиту торжественном открытии Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией.

Фотография церемонии вызвала радостный вплеск активности в соцсетях, особенно среди почитателей "Хоббита" и "Властелина колец".

"Не все палантиры были найдены, когда Нуменор был склонен Сауроном ко злу и пал, так что всегда приятно видеть, что один из камней вновь в игре", — заметил в "Твиттере" один из пользователей этой соцсети Энтони Оливейра.

Читатели, хорошо знакомые с легендариумом Толкиена, поймут, о чем речь. Напомним лишь, что палантир — это волшебный камень во "Властелине колец", с помощью которого можно увидеть прошлое, а также происходящее где-нибудь в другом месте.

Впрочем, другие пользователи "Твиттера" были настроены менее фантасмагорично и задумались об эффекте статического электричества и практических последствиях прикосновения к так ярко светящемуся шару.

Заявив в Эр-Рияде, вполне в духе Толкиена, что борьба с экстремизмом — это "битва между добром и злом", и подписав грандиозный контракт о поставках Саудовской Аравии американских вооружений на сумму более 100 млрд долларов, Дональд Трамп отправился в Израиль, где на него также возлагали большие надежды после разочарования политикой Барака Обамы.

Прилетев в Иерусалим, Дональд Трамп одной ловкой фразой заставил забыть наблюдателей о Толкиене и его волшебном шаре.

"Мы только что вернулись с Ближнего Востока", — сообщил он израильскому президенту Реувену Ривлину, который, то ли опешив, то ли из вежливости, не стал объяснять американскому лидеру, что Ближний Восток — это и есть то место на планете Земля, где находится Израиль.

Американская пресса не прошла и мимо другой фразы Трампа. На своей встрече с Биньямином Нетаньяху Трамп неожиданно для всех решил прояснить ситуацию.

"Чтобы вы поняли, — заявил Трамп журналистам. — Я никогда в беседе не употреблял слово или название "Израиль". Ни разу не упомянул его в беседе. Они все говорят, что я это сделал. Так что у вас еще одна неверная история. Никогда не упоминал слово "Израиль".

Что имел в виду Трамп и почему "Израиль" — такое страшное слово, которое нельзя упоминать?

Загадка разъяснилась, когда журналисты догадались, что речь шла о беседе Трампа с Сергеем Лавровым, в которой он якобы разгласил секретную информацию, которой с Вашингтоном поделился Израиль.

Отдельная тема вояжа президента Трампа — его отношения с женой Меланией. Внешние проявления супружеских отношений Трампов неизменно притягивают фотографов и обозревателей светских хроник.

В прессе бурно обсуждались два момента — в аэропорту Бен-Гурион и в Риме, когда Трамп пытался протянуть Мелании руку, а она ее оба раза отбросила.

Момент был, конечно, неловким, и очень даже может быть, что журналисты тут раздули из мухи слона. Но факт остается фактом — любое публичное проявление холодности в отношениях Дональда и Мелании не остается без внимания. Что тут сказать… нелегко быть хозяином Белого дома. И конечно же, супруга президента — женщина чрезвычайно элегантная.

Встреча Дональда Трампа с папой римским также принесла немало забавных моментов и пищи для размышления.

Когда Обама ездил на Ближний Восток, Трамп раскритиковал его за то, что его супруга Мишель Обама была без платка. Этим, по мнению Трампа, она обидела чувства мусульман.

Мелания тоже была без платка в Саудовской Аравии. Надела она его, неожиданно для многих, на встрече с папой римским, отчего выглядела, как на похоронах.

Встреча Трампа с папой римским была непростой: слишком уж диаметрально противоположны взгляды Трампа и понтифика на такие вопросы, как иммиграция, торговля оружием и угроза климатических изменений.

Несмотря на взаимные реверансы, свидетельствуют присутствовавшие, чувствовалось некоторое напряжение.

Разногласия ясно очертил в своем твите близкий к папе кардинал Петер Турксон.

"Папа Франциск и президент Трамп обратились к миру ислама, чтобы изгнать из него насилие. Один предложил мир и диалог, другой — оружие".

Кардинал явно намекал на 100-миллиардную сделку Трампа с Саудовской Аравией.

Визит на Ближний Восток и в Рим завершен, но Трампу предстоят переговоры с его европейскими партнерами, лидерами стран "Большой семерки" и руководством НАТО.