”Неудобно и непонятно”: что не нравится в только что вышедшей версии ОС — Android Pie



Именно ИИ будет следить за тем, чтобы заряд батареи не расходовался слишком быстро, понижать яркость экрана, если пользователю это нужно, а также самостоятельно открывать приложения, которые могут понадобиться владельцу смартфона в конкретный момент времени.

Последняя функция будет работать, основываясь на ежедневных привычках пользователя. Например, если человек каждое утро просыпается и сразу включает новостной сайт, смартфон на базе Android 9 откроет его без участия пользователя.

Кроме того, в девятой версии OS Android появится элемент ”цифрового здоровья”, который стал модной функцией среди крупнейших IT-компаний. Речь идет об установке временных ограничений на использование социальных сетей, которые пользователь может настроить самостоятельно. Если он случайно превысит лимит, смартфон покажет предупреждение и напомнит о нежелательном злоупотреблении фейсбуком и инстаграмом.

Помимо прочего, телефон на базе Android 9 Pie перестанет надоедать владельцу уведомлениями, если положить его экраном вниз.

Еще одним важным обновлением в системе станет продвинутое управление жестами. Эта функция не обновлялась с 2011 года. У каждого пользователя Android было три кнопки — ”назад”, ”домой” и ”активные приложения”, с помощью которых он осуществлял управление. Теперь задачи этих кнопок будут заменены соответствующими жестами, которые будут потихоньку отучать пользователя от кнопок.

Ложка дегтя в пироге

Разумеется, у каждого новшества есть свои критики. Больше всего от экспертов досталось именно управлению жестами, которое назвали неудобным и непонятным.

Вместо того, чтобы полностью отказаться от кнопок, Google убрала только ту, которая отвечала за активные приложения, сохранив ”назад” и ”домой”.

Из-за этого возникает путаница — пользователь не знает, что ему делать с устройством, то ли нажимать на привычные сенсорные кнопки, то ли использовать жесты.