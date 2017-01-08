Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинец, который сидел за рулем врезавшегося в группу солдат грузовика, был сторонником экстремистский группировки "Исламское государство", запрещенной в ряде стран, пишет Русская служба Би-би-си.

Ранее полиция Израиля подтвердила гибель четырех человек в центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, когда грузовик въехал в группу военнослужащих. Еще 15 человек получили ранения.

Водитель был застрелен на месте.

Выступая на месте нападения, Нетаньяху сказал, что убитого водителя опознали. По словам премьера, судя по всему, нападавший был сторонником ИГ.

Нетаньяху назвал весьма вероятной связь между этим нападением в Иерусалиме и недавними нападениями в Германии и Франции.

По словам израильского премьера, силы безопасности окружили район Джабель Мукабер в восточном Иерусалиме, где жил водитель грузовика. Власти намерены предпринять меры по предотвращению подобных нападений.

Инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. По словам медиков, среди погибших — трое мужчин и одна женщина, все в возрасте от 20 до 30 лет. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

В полиции подтвердили, что считают нападение террористическим актом.

Представитель полиции Люба Самри в интервью израильскому радио заявила, что грузовик съехал с дороги и врезался в группу военнослужащих, выходивших в этот момент из автобуса.

Водитель автобуса, который стал свидетелем нападения, подтвердил, что грузовик врезался в толпу, после чего дал задний ход и переехал упавших людей.

Как рассказала Лея Шрайбер, ставшая одним из очевидцев трагедии, после того как грузовик въехал в толпу, "он поехал назад, чтобы задавить как можно больше людей. Это было очевидно".

Нападения на машинах

Нападения с применением транспортных средств, которые долгое время были характерны только для Израиля, в последнее время стали распространяться во всем мире.

Так, в июле 2016 года в Ницце грузовик, за рулем которого находился гражданин Туниса Мохаммед Булель, врезался в толпу людей, в результате погибло 84 человека и было ранено свыше 200 человек. Это нападение стало самым кровавым во Франции после событий в Париже в ноябре 2015 года.

А 19 декабря 2016 года похожее нападение произошло на рождественской ярмарке в Берлине, где многотонный грузовик протаранил толпу, убив 12 и ранив около 50 человек.

Это нападение власти Германии также назвали террористическим актом, а его исполнитель, которому удалось сбежать в Италию, был там обнаружен и убит в перестрелке.