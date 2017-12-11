Нетаньяху призвал палестинцев признать статус Иерусалима

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинцы должны "понять и принять", что Иерусалим — столица Израиля; в этом случае, по его мнению, может быть достигнут мир.

По словам Нетаньяху, Иерусалим был столицей Израиля на протяжении 3000 лет и "никогда не был столицей никакого другого народа".

Он сделал это заявление на фоне демонстраций протеста в арабских и мусульманских странах в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Выступая в Париже после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Нетаньяху назвал попытки отрицать "тысячелетнюю связь еврейского народа с Иерусалимом" абсурдом.

"Вы можете прочесть про это в одной хорошей книге — она называется Библия, — сказал премьер-министр. — Вы можете прочесть это и в других книгах. Об этом известно из истории еврейских общин по всей диаспоре… Где еще может быть столица Израиля, как не в Иерусалиме?".

"Чем скорее палестинцы примут это как реальность, тем скорее мы достигнем мира", — сказал Биньямин Нетаньяху.

Решение президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиле было объявлено в среду и сразу же подверглось резкой критике.

В рамках палестино-израильского мирного процесса, в котором участвовали и США, вопросы о статусе Иерусалима, его принадлежности, единстве или разделе, его границах подлежали обсуждению на более поздних стадиях, до этого сторонам конфликта предлагалась не делать ничего, чтобы изменить статус-кво в свою пользу.

Признание Трампом израильской позиции по этому вопросу было воспринято как сигнал об отказе США от роли беспристрастного посредника между Израилем и палестинцами. Впрочем, многие наблюдатели и участники процесса и раньше сомневались в непредвзятости США.

В Иерусалиме расположено множество святых мест мусульман, иудеев и христиан.

Израиль со времени основания рассматривает Иерусалим как свою столицу. Палестинцы считают, что восточный Иерусалим, оккупированный Израилем в 1967 году, должен быть столицей их государства.

Протесты

В воскресенье по всему миру прошел ряд протестов против решения президента Трампа относительно статуса Иерусалима:

В Бейруте полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы не дать демонстрантам подойти к посольству США

Подобные демонстрации также прошли в Рабате и Каире

Демонстрации прошли также на палестинских территориях. Израиль, тем временем, сообщил, что его силы безопасности взорвали туннель, прокопанный из сектора Газа

Тысячи людей приняли участие в демонстрации протеста перед зданием американского посольства в столице Индонезии Джакарте. Многие из протестующих несли плакаты со словами "Палестина в наших сердцах"

В шведском городе Гётеборг неизвестные бросили зажженный предмет в здание местной синагоги. Полиция рассматривает это как неудавшуюся попытку поджога.

Перепалка Нетаньяху с Эрдоганом

В Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил перед собравшейся в Стамбуле толпой, что он не отдаст Иерусалим стране, которая, по его словам, "убивает детей".

Биньямин Нетаньяху не оставил это выступление без ответа.

"Я не привык выслушивать лекции о морали от лидера, который бомбит курдские деревни в своей собственной Турции, бросает в тюрьмы журналистов, помогает Ирану обходить международные санкции и помогает террористам, в том числе и в Газе, убивать ни в чем не повинных людей", — сказал Нетаньяху.

Эрдоган сказал, что статус Иерусалима остается "красной чертой" для мусульман, и предупредил, что Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем.

Турция и Израиль возобновили полноценные дипломатические отношения лишь в прошлом году, через шесть лет после того, как Анкара отозвала своего посла в знак протеста против действий израильских военных, которые остановили турецкое судно, намеревавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа.