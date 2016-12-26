Сразу несколько медицинских учреждений в России назовут в честь врача и филантропа Елизаветы Глинки, погибшей в катастрофе самолета Ту-154 в шести километрах от сочинского побережья. Имя Доктора Лизы присвоят хоспису в Екатеринбурге, одному из учреждений Минобороны РФ, а также детской больнице в Грозном.

О том, что больницу в столице Чечни назовут в честь Глинки, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава республики Рамзан Кадыров. "Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном", — говорится в сообщении чеченского лидера.

Кадыров отметил, что Доктор Лиза "посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек". "Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжелый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи", — добавил глава Чечни.

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Также Кадыров сообщил, что медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" будет посмертно награжден худрук академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова Валерий Халилов, также погибший в авиакатастрофе. "Уверен, что имена этих великих людей навсегда будут вписаны в историю России", — отметил глава ЧР.

Кроме того, министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение присвоить имя Глинки одному из медучреждений подконтрольного ему ведомства, сообщает РИА "Новости". "Вообще это была не первая ее поездка в Сирию (Ту-154 направлялся с аэродрома в Подмосковье на авиабазу Хмеймим в Сирии. — Прим. NEWSru.com)… И министр обороны принял решение о присвоении одному из наших медицинских учреждений ее имени", — заявил первый заместитель Минобороны РФ Руслан Цаликов.

По его словам, "гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь", который должен был доставить попавший в катастрофу Ту-154, был отправлен другим бортом. "Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца", — заверил Цаликов.

Также мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил назвать в честь Глинки городской хоспис, в сборе средств на оснащение которого помогал фонд "Справедливая помощь", который возглавляла Доктор Лиза.

Глава пресс-службы Екатеринбургской городской Думы Виктория Мкртчян уточнила, что в честь Глинки будет названо отделение паллиативной помощи Центральной городской больницы N2 Екатеринбурга, открывшееся летом 2016 года, сообщает ТАСС.

"Фонд "Справедливая помощь" помог в сборе средств на оснащение хосписа, аккумулировав на специальном счете два миллиона рублей пожертвований. Елизавета приезжала в наш город и накануне открытия паллиативного отделения. Тогда она долго беседовала с врачами и выказала несколько очень важных предложений по организации работы хосписа", — привела Мкртчян слова Ройзмана.

Самолет Минобороны Ту-154 в воскресенье, 25 декабря, в 05:27 по Москве пропал с радаров спустя две минуты после вылета из Сочи. Воздушное судно совершало в Адлере дозаправку после вылета с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. На борту самолета, по последним данным, находилось 92 человека. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Среди жертв катастрофы — 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и "Первого"), врач Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, а также директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия"). В Минтрансе заявили, что к катастрофе могли привести "техническое состояние либо ошибка пилотирования". Версию теракта в ведомстве не рассматривают среди основных.