Непостижимая загадка: Австралия подвела итог многолетним поискам MH370

Австралийское бюро безопасности на транспорте (ATSB) опубликовало итоговый доклад о поисках малайзийского авиалайнера Boeing 777-200 (рейс MH370), пропавшего в 2014 году в районе Индийского океана.

"Первоначальный поиск пропавшего самолета на поверхности и последующая подводная операция стали крупнейшими в истории авиации. Несмотря на чрезвычайные усилия сотен людей во всем мире, привлеченных к поискам, самолет обнаружен не был", — сказано в отчете ATSB.

Ведомство отмечает, что конкретные причины катастрофы MH370 невозможно установить до тех пор, пока самолет не будет найден. То, что местонахождение лайнера до сих пор не удалось установить, Бюро называет непостижимым.

Поиски воздушного судна начались 8 марта 2014 года и продолжались в течение 1046 дней — до 17 января 2017 года. Однако найти самолет так и не удалось.

Первая фаза поисков продолжалась в течение 52 дней — следы самолета искали с воздуха с привлечением авиации и кораблей, а территория поисков составила несколько миллионов квадратных километров.

28 апреля 2014 года поисковые работы были приостановлены по решению правительств трех стран, участвующих в расследовании, — Малайзии, Австралии и Китая.

В октябре 2014 года началась вторая фаза поисковой операции — подводная. В ходе нее спасатели обследовали обширную зону площадью 120 тысяч квадратных километров. Ими были обнаружены следы четырех кораблекрушений, но никаких следов пропавшего воздушного судна обнаружено не было.

Тем не менее эксперты отмечают, что проделанные работы позволяют им сегодня лучше, чем когда-либо прежде, понимать, где может находиться пропавший самолет. Кроме того, расследование исчезновения лайнера, а также трагедии рейса AF447 Air France в июле 2009 помогли усовершенствовать системы по установлению местонахождения воздушных судов.

"Это почти немыслимо в современную авиационную эру"

"Это почти немыслимо и, безусловно, неприемлемо для общества, что в современную авиационную эру, когда ежедневно обслуживаются 10 млн пассажиров по всему миру, (мы можем) потерять большой коммерческий самолет и не знать, что стало с воздушным судном и с теми, кто находился на его борту", — признаются в ведомстве.

"Дальнейшее расследование фактов и обстоятельств (исчезновения) MH370 продолжит правительство Малайзии", — сказано в документе.

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Приблизительно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 239 человек: 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на борту люди погибли.