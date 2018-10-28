Ненавидит евреев и мигрантов, за Трампа не голосовал. Что стрелок из Питтсбурга писал в соцсетях перед нападением на синагогу

Роберт Бауэрс, 46-летний белый мужчина, жил в 25 минутах езды от синагоги ”Древо жизни”. Его часто видели, когда он выходил на улицу покурить, но, по словам соседки, Бауэрс никогда ни с кем не разговаривал — во всяком случае, за те два года, что она жила в этом районе. В поле зрения властей он никогда не попадал — если не считать нарушения правил дорожного движения в 2015 году.

У Бауэрса был аккаунт в социальной сети Gab.com, которая позиционируется как площадка для свободных высказываний и пользуется популярностью среди альт-правых и националистов и сторонников теорий заговора. Судя по постам, Бауэрс ненавидит евреев и мигрантов. Бауэрс считал, что нелегальные мигранты опасны, потому что приезжают из стран с высоким уровнем насилия.

Евреев он называл ”детьми Сатаны”, а мигрантов — ”захватчиками”. За три часа до нападения на синагогу, Бауэрс написал на Gab.com пост о еврейской правозащитной организации HIAS, которая помогает беженцам ”HIAS нравится привозить захватчиков, которые убивают наш народ. Я не могу сидеть и смотреть, как мой народ истребляют. Плевать на ваше восприятие, я захожу”.

Антииммигрантская риторика президента Дональда Трампа Бауэрса не убеждала. Он писал, что Трамп глобалист, а не националист, и не защитил страну от ”еврейской заразы”. Бауэрс подчеркивал, что не голосовал за политика.