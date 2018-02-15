Немецкий журналист привел 12 подлых уловок Путина для манипуляции предстоящими выборами

Еще Сталин сказал: "Совершенно неважно, кто будет голосовать; важно, кто будет считать голоса". Кажется, Владимиру Путину, дедушка которого был когда-то поваром Сталина, это высказывание кажется истиной, пишет на сайте Huffington Post Deutschland немецкий журналист Борис Райтшустер, приводя далее 12 "подлых уловок", с помощью которых Путин и его команда заботятся о том, чтобы выборы не провалились.

Перевод статьи публикует Inopressa.

1. От участия в выборах отстранен главный противник Путина и самый популярный представитель оппозиции Алексей Навальный.

2. Юстиция, которая, даже по признанию доверенного лица Путина и главы правительства Дмитрия Медведева, управляется политикой, регулярно отправляет в тюрьму критиков Кремля. Так, противник Кремля Навальный провел под арестом каждый пятый день своей предвыборной кампании (в целом 60 дней). К аресту постоянно приговариваются и его соратники, например Илья Яшин. В тюрьме находится и брат оппозиционера, арест которого также считается политически мотивированным. За решетку неоднократно отправляли за критические публикации и блогеров. Многие критики Кремля, такие как экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и бывший заместитель председателя правительства России Альфред Кох, больше не могут въезжать на территорию России, говорится в статье.

3. "Тот, кто открыто критикует Путина, должен помнить не только о тюрьме: есть и другие методы запугивания — вплоть до смерти", — пишет Райтшустер. Так, Борис Немцов, один из главных противников Путина, его громкий и явный критик, был застрелен в 2015 году на мосту прямо перед Кремлем — сотрудником полиции, имеющим связи с доверенными лицами Путина и авторитарным правителем Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Среди других примеров автор упоминает обнародование перед парламентскими выборами 2016 года видео, где Михаил Касьянов занимается внебрачным сексом и ругает своих политических товарищей, а другой оппозиционер мастурбирует.

4. "Российский закон о порядке проведения собраний был принят еще в демократический период — между распадом Советского Союза и повторным созданием авторитарного режима Путиным. В нем говорится, что демонстрации не подлежат одобрению государством и достаточно только уведомления. (…) Однако сейчас государство систематически попирает это право. Демонстрации запрещаются вопреки предписаниям закона. Если же они все же проводятся — в соответствии с законом — власти в уголовном порядке преследуют их организаторов", — отмечает Райтшустер.

5. Крупные СМИ, в частности крупные телеканалы, насильственно приобщаются к государственной идеологии и находятся под строгим контролем Кремля, утверждает журналист. Раз в неделю ответственные представители крупных телеканалов собираются в Кремле для получения инструкций, сообщают инсайдеры. Там решают, кого поместить в черный список, каким образом сообщать о нем и сообщать ли вообще, пишет автор. При этом "Путин находится выше критики, сообщения о нем похожи скорее на культ героя, чем на журналистику", — отмечает Райтшустер. О том, что Навальный изобличил в коррупции высокопоставленных чиновников, крупные СМИ упорно молчат.

6. "Центризбирком, строго контролируемый Кремлем, оформил избирательный бюллетень таким образом, что даже люди с плохим зрением смогут очень быстро найти, где написано имя Владимира Путина. В то время как об остальных кандидатах в бюллетене написано не менее шести строк, у одного кандидата текст занимает только две строчки — так имя Путина сразу бросается в глаза", — передает издание.

7. Кандидаты на пост президента похожи на участников реалити-шоу, считает немецкий журналист. Владимир Жириновский за четверть века создал себе репутацию политического клоуна, который "в случае сомнения крепко держится за Кремль". Сергей Бабурин производит впечатление "густо напудренного" экспоната, "восставшего из музея Ленина", а Ксения Собчак, IT-girl с "визгливым голосом, тягой ко всему люксовому и максимальным "раздражающим фактором", является для большинства россиян антигероем, — пишет Райтшустер. — Насколько сильно она критикует систему, настолько же сильно она избегает критики в адрес "царя Путина".

8. В ходе прошлых выборов государство прибегало к абсурдным методам достижения желательного результата. Очень многое говорит о том, что эти методы будут использованы и на этот раз, пишет автор, напоминая о таких "классических" нарушениях, как избирательная "карусель" с голосованием одних и тех же избирателей на разных участках и массовом вбросе в урны избирательных бюллетеней с проставленными отметками.

9. Даже Вторая мировая война становится аргументом на выборах, пишет Райтшустер. Так, 3 февраля состоялся большой концерт и митинг в память о 75-летии победы России в Сталинградской битве. При этом на митинге можно было увидеть абсолютно предвыборный плакат: "Мы верим в страну, мы верим в Путина".

10. "Право на защиту полицией есть у каждого главы государства в этом мире. Но не у плакатов с их изображением. Однако именно об этом все чаще поступают сообщения со всей России: большие предвыборные баннеры президента круглосуточно охраняются полицией, чтобы их ничем не измазали, как это случалось неоднократно", — говорится в публикации.

11. "Государственное давление должно способствовать явке на выборы. Так, воспитатели одного детского сада в подмосковных Мытищах призывали в соцсетях родителей пойти на выборы — их предупреждали личным сообщением или звонком", — передает журналист. А в одном из детских садов Архангельской области перед выборами 18 марта состоится выставка детских рисунков с изображением Путина.

12. "Левада-Центр" — "единственный независимый институт изучения общественного мнения", по словам Райтшустера, — был объявлен в 2016 году иностранным агентом. "Так "Левада-Центр" получил намордник — и единственным источником опросов общественного мнения стали институты, напрямую или косвенно управляемые Кремлем", — отмечает автор. Среди них — государственный ВЦИОМ, который распространяет цифры, которые даже доброжелательным наблюдателям кажутся абсурдными: например, по его утверждению, 64% россиян верят в "открытую и честную политическую борьбу".