Немецкий политик раскритиковал маневры "Запад-2017"

Российско-белорусские военные маневры "Запад-2017" вселяют неуверенность в страны Балтии, и это объяснимо — за такими же учениями, проведенными Россией в 2013 году, последовала аннексия украинского полуострова Крым, заявил эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС Родерих Кизеветтер ХДС Родерих Кизеветтер.

По его словам, Западу следует всерьез относиться к интересам безопасности Латвии, Литвы и Эстонии. Узкий перешеек между Калининградом, странами Балтии и Польшей Кизеветтер сравнил с "Фульдским коридором" (участком, который во времена холодной войны считали одним из самых вероятных направлений вторжения войск Организации Варшавского договора в Западную Европу) и призвал западные страны потребовать от Москвы проводить военные учения в условиях большей прозрачности.

По данным западных наблюдателей, в российско-белорусских учениях задействованы от 80 до 100 тысяч военнослужащих, хотя Москва утверждает, что в маневрах участвуют всего 12700 человек. Утверждение РФ "не соответствует действительности", считает Кизеветтер. По мнению немецкого политика, маневры в Беларуси являются лишь частью более крупных учений.

"С одной стороны, в них участвуют несколько подразделений военно-морских сил на Кольском полуострове и в Балтийском море. Кроме того, военный округ простирается до Крыма, и есть признаки того, что военные учения проводятся также в Черном море. И целый ряд учений проводится по всему Западному военному округу — от Черного до Балтийского моря. Иными словами, происходит то, что на Западе раньше называли "боевыми действиями объединенных вооруженных сил", — объяснил Родерих Кизеветтер в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

Кизеветтер считает, что, проводя эти учения, Москва, с одной стороны, хочет продемонстрировать Западу свою стойкость и в определенной степени воинственность, а с другой — рассчитывает, что маневры позволят повысить рейтинг Владимира Путина среди россиян. "Нам необходимо осознавать не только потенциальную угрозу для Балтии, но и влияние этих учений на российское общество", — уверен христианско-демократический политик.

Родерих Кизеветтер назвал Россию стратегическим конкурентом и стратегическим противником Запада. Свидетельством тому, по его словам, является отношение Москвы к Минским договоренностям. Политик считает необходимым как можно тщательнее анализировать все предложения Москвы Совету Безопасности ООН, в частности размещение "голубых касок" в Донбассе.