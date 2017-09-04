Немецкий актер опубликовал "письмо Серебренникова" на случай ареста

Немецкий актер Ларс Айдингер опубликовал в "Инстаграме" обращение, которое, как он утверждает, режиссер Кирилл Серебренников просил обнародовать в случае своего ареста. В письме рассказывается о предложении украинского президента Порошенко снять "пропагандистский фильм".

Ни защита Серебренникова, ни сам режиссер пока не подтверждали, что он действительно передал Айдингеру письмо. Источник Би-би-си, близкий к режиссеру, не смог подтвердить подлинность текста, но рассказал, что украинские власти действительно обращались к Серебренникову.

Как пишет Айдингер, Серебренников передал ему послание, когда в последний раз находился в Германии, с просьбой опубликовать его "в случае своего ареста". Когда именно это произошло, актер не уточняет.

"Дорогие друзья, если вы это читаете, значит все пошло не так, как я думал. Я передал это письмо тем, кому полностью доверяю. Я прошу вас оставаться спокойными и не поддаваться на провокации политических мошенников, которые пытаются делать деньги на любой истории, которую можно повернуть против властей", — говорится в письме, предположительно написанном Серебренниковым.

Дальше в обращении говорится о "спекуляциях" вокруг фигуры режиссера, возникших после возбуждения против него уголовного дела.

"Я даже получил предложение от украинского президента Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять пропагандистский фильм с финансовой поддержкой государства," — говорится в письме.

Украинские власти пока не комментировали это утверждение.

"Я не политик, я режиссер. Я не хочу быть использованным в чьих-то грязных интересах", — пишет автор письма.

Согласно письму, свой арест режиссер считает несправедливым и отмечает, что в России есть силы, которые хотели бы, чтобы он прекратил работать.

Обращение сопровождается хэштегом #freekirill.

Ранее Айдингер, который исполняет роль императора Николая II фильме Алексея Учителя "Матильда", подписал петицию в защиту Серебренникова в немецком журнале Spiegel. Кроме него петицию поддержали 34 западных деятеля искусства.

"Дело Серебренникова"

Режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на его проект "Платформа".

Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало лишь в мае этого года, после того как в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам прошли обыски.

Помимо Серебренникова, отправленного под домашний арест 23 августа, обвиняемыми по делу проходят бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

По версии следствия, руководство "Седьмой студии" вступило в сговор с целью украсть средства, выделенные из бюджета на театральные постановки.

Кирилл Серебренников — один из самых известных театральных режиссеров в России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски" за спектакль "Отморозки", поставленный "Седьмой студией" в 2012 году.