Немецкие СМИ о "Западе-2017": после аннексии Крыма может быть что угодно

Россия и Беларусь проводят крупномасштабные учения "Запад-2017". Комментаторы немецких СМИ не ждут агрессии от Кремля, но предлагают не оставаться безразличными.

Второй день продолжаются крупномасштабные военные учения "Запад-2017", в которых участвуют военные российской и белорусской армий. Маневры проходят на нескольких полигонах: в Беларуси, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. К ним приковано внимание западных политиков и СМИ. Вот что пишут в эти дни немецкие газеты о российско-белорусских учениях.

"Угрожающие жесты Москвы"

Опасения восточных европейцев, связанные с военными учениями "Запад-2017", - это не раздутая русофобская пропаганда, пишет Маттиас Брюггман (Mathias Brüggmann) из деловой газеты Handelsblatt. По его мнению, ощущение угрозы со стороны России в Восточной Европе объясняется вполне реальным страхом перед Москвой. "В Крыму и в Донбассе руководитель Кремля Владимир Путин… нарушил международное право и неприкосновенность границ. А предшествовали этому первые учения "Запад" в 2013 году", - отметил Брюггман в редакционной статье "Угрожающие жесты Москвы".

Уже четыре года назад, пишет Брюггман, вместо заявленных 12 500 солдат в учениях было задействовано около 100 тысяч военных, многие из них так и остались на западных границах России. Вот и в этот раз аналитики НАТО на основании разведданных делают вывод, что Беларусь и Россия используют до ста тысяч солдат на территории от Арктики до Украины.

Никакие действия НАТО в отношении России не были столь враждебными, чтобы оправдать нарушение ею международных норм, процитировал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) обозреватель Handelsblatt. "И он прав. Ему требуется сигнал доброй воли от Путина, чтобы подталкивать наших союзников к деэскалации и разоружению. Это сослужило бы всем хорошую службу. А еще способствовало бы безопасности всей Европы", - заключил автор издания.

"Говори мягко, но носи с собой большую дубинку"

Путин проводит большие учения, но умалчивает об истинном числе участников военных маневров и отказывается приглашать на них западных наблюдателей, утверждает Жак Шустер (Jaques Schuster) из газеты Die Welt. Для Путина "Запад-2017" - это "игра мускулами". "Уже то, что западные СМИ на протяжении последних недель рассказывают об этих учениях, а западные аналитики ловят и интерпретируют каждый вздох из России и тем самым способствуют росту обеспокоенности действиями Москвы, для него (Путина. - Ред.) - успех", - пишет комментатор Die Welt.

Наблюдая за военной мощью российской армии, автор комментария предлагает читателям задуматься: не было бы мудрее со стороны Германии увеличить оборонительный потенциал страны так, как это обещал Берлин на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году. Тогда речь шла об увеличении расходов на оборону до двух процентов ВВП в год к 2024 году. По мнению Шустера, старый принцип устрашения потенциального противника обязывает "ориентироваться согласно объективным возможностям противника".

В то же время, пишет Шустер, "сейчас нет никаких признаков того, что Россия использует игру мускулами с целью захватить новые территории". Это не значит, что следует безразлично наблюдать за военными маневрами, по мнению комментатора газеты Die Welt: "Политика разрядки всегда предполагала доверие в собственные средства устрашения. Говоря словами Теодора Рузвельта: "Говори мягко и носи с собой большую дубинку".

"Новая эпоха"

Газета Die Zeit обращает внимание на растущее недоверие между Россией и странами Запада, которое можно "изучать на примере российских учений".

"На протяжении многих лет курсируют сценарии типа тех, что распространял американский исследовательский институт Rand Corporation: Россия захватывает страны Балтии меньше, чем за два дня, изолирует регион посредством захвата Сувалкского коридора длиной 70 километров между Беларусью и российским Калининградом", - пишет в статье "Они же просто хотят потренироваться" восточноевропейский корреспондент Die Zeit Алис Бота (Alice Bota).

По мнению Алис Бота, шумиха вокруг учений "Запад-2017" продемонстрировала, что в международной политике началась новая эпоха. "Ни дипломаты из стран НАТО, ни независимые военные эксперты из Беларуси и России - никто не ждет, что нынешние учения "Запад" приведут к военной эскалации или к захвату белорусской территории, хотя на сто процентов этого не готов исключать никто. В какой-то момент в каждом из подобных разговоров появляется ключевая фраза: после аннексии Крыма может быть что угодно".