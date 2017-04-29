Немецкие СМИ: 72% респондентов ЕС недовольны политикой Брюсселя

Недовольство граждан, связанное с ЕС, выходит далеко за пределы британских островов. Однако без ЕС европейские страны лишатся какой-либо значимости на мировой политической арене, пишет обозреватель немецкого издания Tagesspiegel Герд Аппенцеллер.

Как показывают результаты опроса Берлинского института политических исследований Policy Matters, проведенного по всей Европе, граждане пяти стран видят в членстве в ЕС больше недостатков, чем преимуществ: это Чехия, Швеция, Италия, Нидерланды и Франция, сообщает издание.

Фонд имени Бертельсманна в ходе опроса 12 тысяч граждан из всех 28 стран ЕС установил, что 72% респондентов недовольны политикой Брюсселя. "В поисках причин столь прохладного отношения следует взглянуть на статистику по безработице в пяти странах еврозоны, которые были больше всего затронуты экономическим кризисом: Греция — 23,5% безработных, Испания — 18%, Италия 11,5%, Португалия и Франция — 10%", — передает автор.

"Единая валюта задумывалась как объединяющее звено, но на деле введение евро приумножило благосостояние и без того процветающих европейских государств с сильной промышленностью и внушительным торговым оборотом, соблазнило государства на юге Европы вложиться в несколько рискованные государственные долговые обязательства на якобы выгодных условиях и отняло у стран с менее развитой экономикой возможность остаться конкурентоспособными внутри ЕС", — повествует автор статьи в Tagesspiegel.

Последствия глобализации и обрушения Восточного блока Аппенцеллер считает еще одной причиной недовольства европейцев Евросоюзом. Эти последствия привели к потере рабочих мест, выводу производств в страны с меньшей зарплатой, росту конкуренции за счет притока гастарбайтеров — более дешевой рабочей силы. "Именно это привело британцев к решению покинуть ЕС", — считает журналист.

"Так зачем поддерживать европейскую идею? — продолжает Аппенцеллер. — Чем может обернуться распад ЕС, возможный в результате демонстрации национального эгоизма, становится очевидным при взгляде на географическую карту". Европа представляет собой не что иное, как аппендикс России. В глобальном плане каждое отдельное государство из 28 членов ЕС ничего из себя не представляет".

"Только Евросоюз в качестве рамочной конструкции может предложить небольшим в мировом масштабе странам объединиться и стать фактором силы. Это касается и экономики, и международных площадок, и миграционной политики, и политики безопасности", — резюмирует автор статьи.