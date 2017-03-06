Немецкие политики призвали Эрдогана извиниться за сравнение их политики с нацистской

Политические силы Германии возмущены высказыванием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил германскую политику с нацистской. Министр юстиции Хайко Мас в воскресенье, 5 марта, назвал высказывания Эрдогана "подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми", а замглавы фракции "Христианско-демократического союза" (ХДС) в германском бундестаге Юлия Клёкнер указала, что президент Турции должен извиниться, передает DW.

Немецкие политики возмущены сравнением, которое позволил себе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне конфликта вокруг турецкой политической агитации в Германии. Министр юстиции Хайко Мас (Heiko Maas) в воскресенье, 5 марта, назвал высказывания Эрдогана "подлыми, не поддающимися пониманию и неприемлемыми" и призвал "отвергнуть их самым решительным образом". Подобным образом отреагировал и председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в германском бундестаге Фолькер Каудер (Volker Kauder).

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"То, что президент одной страны, входящей в НАТО, так отзывается о другой стране, входящей в НАТО, — абсолютно невероятно и неприемлемо", — сказал он в тот же день.

Глава ведомства федерального канцлера Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) в понедельник, 6 марта, также назвал заявления Эрдогана "абсолютно неприемлемыми". А генсек Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер (Andreas Scheuer) заявил "о чудовищном промахе деспота из Босфора", позволившем себе столь "возмутительное и ошибочное" сравнение. А замглавы ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) указала, что президент Турции должен извиниться.

После отказа трех немецких городов проводить агитационные мероприятия турецких министров Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с политикой национал-социалистов. "Ваши методы ничем не отличаются от нацистских", — заявил он в воскресенье, 5 марта, в Стамбуле.

Глава МИД Германии призывает не впадать в крайности

Агитация турецких политиков в Германии не запрещается как таковая, речь идет о соблюдении немецких законов и норм, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). "Тот, кто хочет у нас выступать, не должен говорить то, что хотим услышать мы, но должен придерживаться наших правил", — написал глава МИД в статье, опубликованной 5 марта в газете Bild am Sonntag. По словам немецкого министра, речь идет об уважении законодательства и общепринятых норм. "К взаимному уважению относится и соблюдение меры, и отказ от крайностей во время предвыборной борьбы с обеих сторон", — подчеркнул Габриэль.

16 апреля в Турции пройдет референдум о введении президентской республики. В начале марта три немецких города — Кельн, Гаггенау и Фрехен — отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам. МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре для разъяснений. Официальный представитель президента Турции назвал отмену выступлений министров "скандальным решением" и обвинил ФРГ в лицемерии и создании благовидных предлогов для нарушения свободы слова.

В Германии проживают около 1,4 миллиона человек, которые имеют право голоса на выборах и референдумах в Турции. Именно они представляют интерес для турецких политиков, приезжающих выступать в ФРГ.