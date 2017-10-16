16.10.2017, 22:15

Немецкие эксперты оценили Lada Vesta на тройку

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Lenta.ru
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AvtoVAZi juhatuse esimees, prantsuse ärimees Nicolas Maure Lada Vestaga Moskva automessil.
AvtoVAZi juhatuse esimees, prantsuse ärimees Nicolas Maure Lada Vestaga Moskva automessil. Foto: Scanpix, AFP

Эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC протестировали седан Lada Vesta почти по трем десяткам параметров. Автомобиль, продажи которого в Германии начались в феврале текущего года, набрал 3,4 балла из пяти возможных. Об этом сообщается на сайте клуба.

Оценивались как внешний вид авто, так и удобство салона, системы безопасности, работа двигателя, ходовой, экологичность и прочее.

В клубе признают, что Vesta — новая веха в истории Lada. Немецкие автомобилисты отметили ”свежий” внешний вид и внутреннюю отделку, широкий перечень дополнительного оборудования, в частности навигация, климат-контроль и подогрев лобового стекла. Однако российскому предприятию, по их мнению, еще над многим предстоит поработать. В клубе ADAC обратили внимание на недостаточно продвинутую систему безопасности, низкую эффективность рулевого управления и тормозной системы.

Отмечается также, что максимальная стоимость машины в 13,7 тысячи евро, по которой она предлагается в Германии, — слишком высока для своего класса.

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В конце июля 2017 года сообщалось, что ”АвтоВАЗ” увеличил объем экспортных продаж автомобилей на 76 процентов за полгода. Этот рост на предприятии объясняли увеличением объемов крупноузловой сборки машин в Казахстане и стартом продаж модели Lada Vesta на некоторых зарубежных рынках.

Продажи Vesta в Германии стартовали в феврале. Отмечалось, что авто приведено в соответствие стандартам немецкого рынка. В частности, машина стала соответствовать экологическому классу ”Евро-6” и получила ряд дополнительных опций. Стоимость российского седана в минимальной комплектации составляет 12,5 тысячи евро.

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