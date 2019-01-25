Немецкая танковая пушка навылет пробила российский танк Т-72

Тарасенко со ссылкой на свидетелей испытаний рассказывает, что в качестве мишени использовался танк Т-72, модификацию которого установить не удалось. Снаряд попал в верхний бронелист и вышел из кормовой плиты, таким образом пробив машину насквозь.

Хлопотов уточняет, что для тестов могли привлечь Т-72 модификации М или М1, которые соответствуют варианту Т-72А с упрощенной защитой. Экипаж внутри Challenger 2 отсутствовал из соображений безопасности.

Как указывает эксперт, работа над Challenger 2 LEP в основном направлена на ”онемечивание изначально британской конструкции”, поскольку устанавливаемая на него пушка Rh120L55A1 разработана немецким концерном Rheinmetall, а стрельба на испытаниях велась штатными боеприпасами DM53 немецкого производства; помимо этого, по словам Тарасенко, танк планируется оснастить немецким двигателем MTU883 с трансмиссией немецкой фирмы Renk.

Хлопотов также напоминает, что немцы в лице Rheinmetall ”купили все британское танкостроение на корню”, получив контроль над подразделением по созданию боевых машин оборонной компании Великобритании BAE Systems.

Challenger 2 не производятся с 2009 года. Оставшиеся на вооружении британской армии танки этой модели активно модернизируются.