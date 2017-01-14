Федеральная разведывательная служба ФРГ и Ведомство по охране Конституции представили немецкому правительству доклад, в котором содержатся сведения о том, что Россия намеренно подрывает единство США и Евросоюза. Соответствующая информация опубликована изданием Spiegel Online.

Работа спецслужб, по сведениям портала, была связана со слухами о кибератаках, приписываемых российским хакерам. В докладе, как пишет издание, говорится, что Москва намеренно пытается обострить существующие социальные конфликты, особенно в странах Запада. По информации Spiegel Online, германское правительство еще не решило, в какой форме сообщить об итогах работы разведки парламенту и общественности.

7 января стало известно, что немецкое Федеральное ведомство по охране конституции считает, что в кибератаке на ОБСЕ в декабре 2016 года имеется след ”российских хакеров”. По словам главы ведомства Ханса-Георга Маассена, у экспертов есть улики, указывающие на причастность группировки АРТ 28 (другим названием считается Fancy Bears).

В конце декабря 2016 года немецкие СМИ, ссылаясь на выводы следствия, сообщили, что напавшие на сайт бундестага хакеры не имеют отношения к краже документов, позже попавших на WikiLeaks. По одной из версий, к произошедшему причастен секретный агент, работавший в парламенте.

Украденные из бундестага документы были опубликованы проектом Джулиана Ассанжа 1 декабря. В них говорилось о наличии тайных договоренностей между Агентством национальной безопасности США и немецкой разведкой.

Хакерская группировка Fancy Bears обвиняется в кибератаках на правительства нескольких государств. Членов группы разыскивают власти Германии, Франции и США. При этом ряд правительств, экспертов и организаций, таких как Всемирное антидопинговое агентство (WADA), напрямую связывают деятельность хакеров с Россией.