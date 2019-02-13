Немцы считают США самой большой угрозой миру

Больше половины немцев (56%) считают, что самую большую угрозу для мира на планете представляют США. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в среду, 13 февраля, исследования, которое провел социологический институт Allensbach по заказу Центра стратегии и высшего руководства. Результаты опроса ясно показывают, что для жителей Германии существует центральный фактор, который вызывает у них страх, и это — США под руководством президента Дональда Трампа, пояснил профессор Центра Клаус Швайнсберг (Klaus Schweinsberg).

Согласно исследованию, жители ФРГ видят угрозу также: в Северной Корее (45%), Турции (42%) и России (41%). При этом на востоке Германии РФ опасным государством считают меньше четверти населения (21%), в то время как на западе страны такого мнения придерживается почти половина жителей (45%). Восточные немцы также испытывают больший страх перед США, чем те, кто проживают в Западной Германии.

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