Нелегально приплывший из Аляски на Чукотку американец попросил политического убежища в РФ

Российские пограничники задержали на Чукотке гражданина США, приплывшего к берегам РФ с Аляски на лодке, он попросил политического убежища, сообщил агентству "Интерфакс" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"Американца, показавшего водительское удостоверение, подтверждающее его личность, задержали в среду в чукотском селе Лаврентия. Нелегально пересекший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, гражданин США попросил предоставить ему политическое убежище на территории РФ. "В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что у задержанного — психическое расстройство личности", — сказал источник.

В свою очередь, в пограничном управлении ФСБ России по восточному арктическому району информацию о задержании на Чукотке гражданина США, незаконно пересекшего границу РФ, не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев.

Воздержались от комментариев и сотрудники представительства МИД РФ в Камчатском крае — ближайшего к Анадырю территориального органа МИД. "Территория Чукотского автономного округа юридически не относится к зоне ответственности камчатского представительства", — сказали в этом органе.