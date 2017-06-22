Некоторым высоткам в Лондоне грозит участь Гренфелл-тауэр

Фасады еще нескольких зданий в Лондоне облицованы таким же огнеопасным материалом, как и сгоревшая Гренфелл-тауэр, заявила британский премьер Тереза Мэй.

По словам Мэй, муниципальные власти, на чьей территории расположены дома, подверженные опасности возгорания, уже поставлены об этом в известность. Отмечается, что, как и в случае с Гренфелл-тауэр, речь идет в основном о социальном жилье.

Местные власти работают с пожарными службами и "принимают все возможные меры для обеспечения безопасности зданий и информирования жителей", сказала глава правительства.

Жертвами пожара, который вспыхнул в ночь на 14 июня в 24-этажном жилом доме на западе Лондона, стали по меньшей мере 79 человек.

По свидетельствам очевидцев, огонь быстро распространился по всей высоте здания сразу после того, как загорелась облицовка фасада.

О ходе расследования причин пожара Тереза Мэй отчиталась в Палате общин британского парламента. Она пообещала депутатам, что ни одно обстоятельство, приведшее к трагедии, не останется без внимания следствия.

Ранее Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин пожара.

На волне критики ушел в отставку глава муниципального совета района Кенсингтон и Челси, на территории которого находилась сгоревшая высотка.

Как заявила Мэй в парламенте, местное руководство "не сумело справиться с последствиями пожара" и поэтому решение об отставке было правильным.

Она также пообещала, что никто из виновных не уйдет от ответственности, и потребовала от руководителя следственной группы "как можно скорее" представить ей предварительный доклад об итогах расследования.