Неизвестный открыл стрельбу по людям в шведском Мальмё

Неизвестный открыл стрельбу в доме профсоюзов шведского города Мальмё. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Aftonbladet.
В здании находились, по разным данным, от 70 до 100 человек. По данным полиции, трое пострадали, у двоих из них серьезные ранения.
Здание заблокировано. Задержать стрелка пока не удалось.
Другие подробности случившегося пока не известны.
В сентябре 2016 года на юге Мальмё неизвестный открыл стрельбу по прохожим. В результате ЧП четыре человека были ранены, один убит. Очевидцы утверждали, что злоумышленник находился в машине, полиция заявляла, что он перемещался на мопеде.
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