23.08.2018, 13:18

Неизвестный напал с ножом на людей в пригороде Парижа

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bbcrussian.com
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Tormijooks terroristidele
Foto: AFP/AP

Два человека погибли и один серьезно ранен в результате нападения вооруженного ножом мужчины в городке Трап в 30 км от Парижа, сообщает местная полиция.

Как сообщает Рейтер со ссылкой на МВД Франции, убитые оказались матерью и сестрой нападавшего.

По данным агентства, полиция проверяет версию, согласно которой причиной нападения была семейная ссора.

Ранее французские СМИ сообщали, что мужчина в возрасте около 30 лет во время нападения кричал "Аллах Акбар". Полиция официально не подтверждала эту информацию.

Полицейские "нейтрализовали" нападавшего, когда он пытался скрыться. По данным Франс пресс и Рейтер, которые ссылаются на местные власти, нападавший убит.

Источники в полиции говорят, что после нападений мужчина спрятался в одном из зданий и кричал, что убьет любого полицейского, который попытается зайти внутрь.

Экстремистская группировка, называющая себя "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), взяла на себя ответственность за нападение. Информационный ресурс группировки Amaq сообщает, что нападавший был "бойцом ИГ".

Эксперты призывают с осторожностью относиться к заявлению группировки, которая терпит поражение в Сирии и Ираке. При этом нападавший действительно с 2016 года был в списке подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает Рейтер со ссылкой на полицию.

Мужчина оказался в этом списке из-за своих экстремистских взглядов, сказал источник в полиции.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон в своем "Твиттере" выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением людей в Трапе.

Городок Трап с населением в 30 тысяч человек расположен недалеко от Версаля. Как отмечает Франс-пресс, в городе живет много выходцев из ближневосточных стран, там отмечается высокий уровень преступности.

По данным Франс пресс, около 50 жителей городка уехали в Сирию и Ирак, чтобы воевать на стороне ИГ.

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