Неизвестный напал на полицейского у собора Парижской Богоматери и был застрелен

Полиция Парижа сообщает о стрельбе и панике в центре города, в районе собора Парижской Богоматери. Жителям города рекомендуется избегать района.

Как заявила городская полиция, недалеко от собора неизвестный мужчина напал на полицейского с молотком и был застрелен. Полицейский пострадал, степень тяжести полученных им травм не уточняется.

В Париже действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений джихадистов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек и сотни получили ранения. С тех пор этот режим продлялся пять раз.

Последнее нападение экстремистов в Париже произошло в конце апреля. Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по полицейскому автобусу. Один полицейский был убит и еще двое получили ранения.

Нападавший был застрелен. Экстремистская группировка "Исламское государство" заявила, что он был одним из ее "бойцов". Стрелявший ранее попадал в поле зрения спецслужб как потенциальный радикал-исламист.

В июле прошлого года во время празднования Дня взятия Бастилии Мохаммед Булель намеренно въехал в толпу празднующих на набережной в Ницце и проехал зигзагами, не сбавляя скорости, около двух километров. Тогда погибли более 80 человек.

Также в апреле в Марселе полиция задержала двух граждан Франции, у которых при обыске нашли три килограмма взрывчатки, огнестрельное оружие, флаг ИГ и джихадистскую литературу.

Как сообщается, они планировали устроить нападения на мирных жителей, похожие на те, что произошли 13 ноября 2015 года.