27.12.2018, 19:20

Неизвестные напали на церковь в Вене

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ИТАР-ТАСС
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politsei
politseiFoto: JOE KLAMAR, AFP

Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие. Об этом сообщили в четверг в полиции Вены.

По данным правоохранительных органов, нападавшие ограбили прихожан церкви и сбежали с места преступления. В настоящее время в городе объявлен план "Перехват".

На месте происшествия в районе Флоридсдорф работает следственно-оперативная группа и подразделение специального назначения полиции Вены. Близлежащие улицы перекрыты, полиция ведет розыск двоих преступников.

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