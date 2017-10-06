Нефть и оружие: зачем король Саудовской Аравии приехал в Москву

Первый в истории визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда в Россию готовился несколько лет. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали важность визита: президент России Владимир Путин, открывая встречу с королем, назвал ее знаковым событием.

Вдоль дороги из аэропорта "Внуково", куда прилетал король, появились плакаты с портретом монарха и приветствием от Российско-саудовского инвестиционного фонда в адрес "хранителя двух исламских святынь, его величества короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда".

Вместе с королем в Москву прибыли около 200 чиновников и 85 руководителей крупных компаний, говорил министр энергетики России Александр Новак.

Особый акцент в прошедших переговорах был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, ситуации в зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании, рассказал по итогам переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По мнению экспертов, Россия ожидает от Саудовской Аравии масштабных инвестиций и больших контрактов, в том числе, оружейных, а Саудовская Аравия от Москвы — изменений в отношениях России с Ираном.

Сирия и Иран

Пока есть сомнения в том, что сторонам удастся прийти к какому-то соглашению по Сирии, сказал Русской службе Би-би-си заместитель правления ассоциации российских дипломатов, эксперт клуба "Валдай" Александр Аксененок.

Лавров после переговоров заявил, что Эр-Рияд позитивно оценивает российские усилия по урегулированию сирийского кризиса, а Москва поддерживает усилия саудовской стороны по объединению оппозиции в Сирии.

Однако ключевым вопросом в сирийском регулировании для Саудовской Аравии является роль Ирана. Москва и Тегеран активно взаимодействуют в сирийском вопросе, обе страны выступают гарантом перемирия декабря 2016 года. Также они координируют межсирийский диалог на переговорах в Астане.

"Иран — стратегический противник Саудовской Аравии, отношения между этими странами находятся на критической стадии. Для Саудовской Аравии недопустимы действия Ирана в Сирии, Ираке, Йемене, а также участие Ирана в катарском кризисе", — напомнил Би-би-си профессор кафедры современного востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач.

По его словам, Эр-Рияд стремится исключить Тегеран из регулирования сирийского вопроса. "Саудовская Аравия хотела бы, чтобы Иран перестал быть раздражающим фактором в отношениях с Россией. Ее беспокоят поставки российского вооружения в Иран, действия сторонников России на территории Сирии — это "Хезболла" в первую очередь. Визит короля призван изменить российский подход к Ирану", — говорит Косач.

"Саудовцы понимают что нельзя считать Россию и Иран союзниками по Сирии — у нас разное видение того, каким будет будущее Сирии. В стратегическом плане у нас расхождения, и саудовцам это становится все более понятно", — считает Аксененок.

Москва и Эр-Рияд еще с советских времен являются оппонентами по ряду важнейших вопросов, попытки договориться предпринимались многократно, но сблизить позиции по поставкам нефти и вооружений до сих пор не удавалось, говорит эксперт по Ближнему Востоку Алексей Малашенко.

Поставки вооружений

По сообщению источников газеты "Коммерсант", от итогов переговоров зависит перспектива заключения пакета оружейных контрактов на сумму свыше 3 млрд долларов. Контракты подразумевают в том числе поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

"Якобы будут вестись переговоры о продаже С-400, но Россия уже поставила С-300 в Иран. Выходит, Москва поставляет двум странам, которые если не соперники, то, по крайней мере, отношения между ними непростые", — скептически оценивает возможность соглашения Малашенко.

После переговоров агентство РИА Новости со ссылкой на неназванные источники Sky News Arabia сообщило, что Саудовская Аравия договорилась о приобретении у России С-400. Официально о таком контракте не сообщалось, Русская служба Би-би-си не располагает подтверждением этой информации.

Российская сторона ранее не заключала контрактов на оружейном рынке Саудовской Аравии. Вооружение королевство закупает в основном у США. После визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд Белый дом сообщал, что Саудовская Аравия купит у США вооружения на 109,7 млрд долларов.

В числе документов, подписанных после прошедших в четверг переговоров, оказались контракт между "Рособоронэкспортом" и Саудовской военно-промышленной компанией на "общие условия организации в Королевстве Саудовская Аравия лицензионного производства автоматов Калашникова АК-103 и патронов различного назначения", говорится в сообщении на сайте Кремля.

Нефтяной мир

Самые важные общие интересы России и Саудовской Аравии — нефть и нефтехимия. Саудовская Аравия — крупнейший в мире экспортер нефти и лидер по добыче в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Обе страны работают в рамках соглашения о снижении добычи нефти "ОПЕК плюс", заключенного между странами из Организации стран-экспортеров нефти и не входящими в картель государствами. В мае 2017 года его продлили до марта 2018 года.

Президент Владимир Путин накануне встречи с королем Саудовской Аравии сказал, что будет обсуждать с ним возможность дальнейшего продления соглашения.

Россия уже получила дивиденды от этого соглашения. Его выполнение повлекло за собой рост цен на нефть примерно на треть с начала 2016 года, в итоге российский бюджет получил дополнительно от 700 млрд до 1 трлн рублей, сказал глава российского минэнерго Александр Новак (цитата по РИА Новости).

Деньги с Ближнего Востока

Российские официальные лица заявляли о машстабных инвестициях со стороны Саудовской Аравии. Так, Саудовская Аравия готова инвестировать в российские проекты до 10 млрд долларов через суверенный фонд страны Public Investment Fund (PIF).

Сейчас этот фонд уже вложил в российскую экономику свыше 1 млрд долларов, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Деньги вложены в рамках партнерства с РФПИ в российские публичные компании в области нефтехимии, энергетики, инфраструктуры и ритейла.

Во время визита саудовского короля РФПИ планирует подписать соглашения на общую сумму более 2 млрд долларов. PIF объявил об инвестициях в проект Ростех-Сити, который строится на территории бывшего аэродрома Тушино.

Всего же на рассмотрении более совместных 25 проектов. Русская служба Би-би-си ожидает ответа от PIF.

Российские компании намерены использовать этот визит в своих целях. К примеру, "Роснефть" собирается обсудить с Saudi Aramco — крупнейшей нефтяной компанией мира — совместную торговлю нефтью на мировых рынках, сообщал ТАСС.

Новак называл нефтехимию самым перспективным направлением сотрудничества между двумя странами. Компания СИБУР, Saudi Aramco и РФПИ подпишут соглашение, в рамках которого СИБУР может получить доступ на рынок нефтехимии Саудовской Аравии.

Еще в планах создание энергетического инвестиционного фонда на 1 млрд долларов, который будет инвестировать в высокотехнологичные энергетические компании в области нефтесервиса и сопутствующих услуг.

РФПИ совместно с ближневосточными фондами, включая суверенный фонд Саудовской Аравии, намерены подписать соглашение, в рамках которого эта страна может вложить деньги в три российских инфраструктурных проекта.

Это строительство дублера Кутузовского проспекта в Москве, строительство линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге и эксплуатация участка платной скоростной автодороги М-1 "Северный обход Одинцова".

Также будет создана российско-саудовская платформа для инвестиций в сфере высоких технологий. Речь идет не о венчурном инвестировании, а о уже развивающихся компаниях. В их числе "Яндекс", цитирует пресс-служба РФПИ своего главу Кирилла Дмитриева.

Попытки "подкупить" Россию в иранском вопросе предложениями о взаимовыгодных контрактах о миллиардных сделках были и раньше, напоминает Аксененок. "Но Россию связывает с Ираном больше чем взаимодействие по Сирии — тут и Азия, и Каспий, и ШОС, и саудовцы начинают это понимать", — говорит он.

"Все это [контракты и инвестиции] нацелено на то, чтобы воздействовать на позицию России по Ирану", — полагает Косач.

Король Сальман в делегацией пробудут в России до 7 октября.