17.08.2018, 17:25

(Не)доросли. Почему в Латвии хотят, но не смогут легализовать медицинскую марихуану


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фото иллюстративноеFoto: JASON CONNOLLY, AFP

Тема легализации марихуаны в том или ином виде поднимается в Латвии каждые несколько лет. В 2015 году с подачи десяти тысяч граждан использование марихуаны пытались официально декриминализовать, летом 2018-го с подачи члена лидера Зеленой партии Эдгара Таварса заговорили о легализации в медицинских целях. Мы разобрались в сути и истории вопроса.


Дискуссия началась 1 августа — после того, как Таварс, член правления самого влиятельного политического объединения страны (Союза зеленых и крестьян) высказался в пользу легализации "медицинской" марихуаны. Заявление Таварса стало реакцией на новость о том, что использование марихуаны в медицинских целях поддержал парламент Грузии.

Политики боятся дискуссии по этому вопросу, потому что большая часть общества (81%, опрос SKDS) выступает против легализации марихуаны, полагает Таварс. Свою позицию он сформулировал осторожно: этот вопрос требует профессиональных дебатов и дискуссии в обществе. Нужно также обсудить тему декриминализации потребления марихуаны в целом, оценив плюсы и минусы такого шага.

По мнению Таварса выращиванием марихуаны в медицинских целях должны заниматься профессионалы, этот процесс обязаны контролировать правоохранительные органы, а доходы нужно обложить налогами. Таварс уверен, что не стоит бояться говориться об этом. Будет хуже, есть этот вопрос решит суд, как это произошло в Грузии без профессиональной дискуссии.

Общество, которое "не созрело"

И дискуссия действительно началась. Глава фракции СЗК в Сейме Аугуст Бригманис коллегу не поддержал: заявил, что против легализации, и что этот вопрос вообще должны обсуждать врачи, а не политики. По словам Бригманиса, той же точки зрения придерживается большинство в правлении СЗК.

Министерство внутренних дел, которое всегда категорически выступало против легализации марихуаны, заявило агентству LETA, что дискуссия на тему легализации использования марихуаны в медицинских целях необходима. Само министерство не планирует никаких законодательных инициатив, но почему бы не обсудить вопрос? Тем более, что медицинская марихуана легализована во многих странах Европы (об этом ниже).

Министр здравоохранения Анда Чакша заявила агентству LETA, что латвийское общество не готово к легализации марихуаны для медицинских целей. По ее словам, для того, чтобы говорить о легализации марихуаны, должны быть "очень ясные признаки зрелости общества". Таких признаков нет, и на данный момент Чакша инициативу поддержать не готова. Хотя и признает, что применение марихуаны целесообразно при лечении некоторых заболеваний.

Вслед за политиками высказались профессионалы. Глава Латвийской ассоциации онкологов Янис Эглитис заявил агентству LETA, что легализация марихуаны в медицинских целях латвийским медикам бы очень пригодилась. Однако и он, вслед за министром здравоохранения, считает, что латвийскому обществу еще нужно "немного подрасти".

Эглитис также отметим, что опыт зарубежных коллег, особенно в США, показывает, что "этот натуральный продукт" является эффективным обезболивающим, которое особенно эффективно для больных на поздних стадиях заболевания раком. В Латвии часто для тех же целей используют алкоголь, и марихуана — лучше. Однако пока — рано. "Латвия пока не достигла необходимого уровня, чтобы можно было легализовать марихуану для медицинских целей", — заявил главный онколог, не пояснив, что Латвии нужно для того, чтобы этот уровень достигнуть.

Глава Общества изучения боли (Sāpju izpētes biedrība), врач-алголог Михаил Арон заявил LETA, что эта организация поддерживает легализацию медицинской марихуаны, но не ее курение. По его мнению, в будущем она будет популярным средством, потому что эффективно помогает справляться с хроническими болями, особенно онкологического и невропатического характера. Он подчеркнул, что каннабиноиды очень разные, есть и такие, что почти не вызывают чувство эйфории, ассоциирующееся у многих людей с курением "травки", но зато эффективно подавляют боль. Общество выступает за использование в медицинских целях именно таких средств.

Лекарство, а не наркотик

ТОП

Говоря о марихуане, необходимо выделять и разделять несколько ее юридических статусов. Марихуана может быть запрещена полностью, ее можно декриминализовать, ее можно полностью легализовать, можно легализовать ее использование в медицинских целях.

Мировой подход отличается от страны к стране. В Латвии юридически марихуана не декриминализована, но фактически еще с 2013 года за ее употребление никого не сажают. Более того, как сообщает агентство LETA со ссылкой на базу решений судов, в 2018 году за выращивание марихуаны — что гораздо более тяжкое преступление — лишение свободы было применено лишь в одном случае. В восьми остальных делах подсудимые отделались штрафами.

Между тем, марихуану в Латвии трудно назвать экзотикой. Согласно отчету Европейского центра наркотиков и наркомании за 2017 год, "травкой" балуется 14,5% латвийцев в возрасте от 15 до 24 лет. В возрастной группе от 25 до 34 лет марихуану курят 6,6% населения, от 35 до 44 лет — 1,3%. Популярность других наркотиков значительно ниже — например, кокаин употребляют лишь 2,2% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, экстази — 1,4%, а амфетамин — 1,1%, отмечается в докладе.

Правда, растет и число зависимых. Если в 2015 году от зависимости от марихуаны лечились 175 латвийцев (139 из них — в первый раз), то в 2017 году таких было уже 294 человека. Госпитализация из-за употребления каннабиноидов потребовалась в 17 случаях. Всего же в прошлом году в больницы попали 13 794 человека, страдающих наркологической зависимостью. 96% из них — алкоголики в медицинском смысле термина. Умерли в 2017 году в больницах 15 зависимых, все они страдали от алкоголизма.

Использование каннабиноидов в медицинских целях легализовано в очень разных странах: Австралии, Канаде, Чили, Колумбии, Хорватии, Кипре, Чехии, Финляндии, Германии, Греции, Израиле, Италии, Ямайке, Люксембурге, Македонии, Нидерландах, Перу, Польше, Румынии, Великобритании, Уругвае и частично (на уровне отдельных штатов) — США. Где-то с условиями и ограничениями, где-то безусловно.

Важно понимать: использование марихуаны в медицинских целях не значит, что доктор говорит пациенту: "Покурите три раза в день, и все пройдет". Медицинские препараты на основе каннабиноидов бывают в виде таблеток, спреев, мазей (для лечения дерматозов) смесей и жидкостей для вапоризаторов. Значительная их часть вызывает гораздо меньшее чувство эйфории, чем "травка", и потому их использование привычных многим целях весьма затруднительно. Сложно это делать еще и потому, что почти во всех странах, легализовавших медицинскую марихуану, препараты отпускаются исключительно по рецептам.

Марихуана используется для облегчения и снятия боли при хронических заболеваниях и онкологии на поздних стадиях; для повышения аппетита (важно для ВИЧ-положительных больных, проходящих курс лечения и страдающих анорексией); для снятия тошноты, которая часто бывает при лечении рака химиотерапией; для уменьшения тремора и спастичности мышц при рассеянном склерозе; для лечения симптомов некоторых психозов.

При этом в мировом медицинском сообществе нет однозначного мнения по поводу того, стоит ли использовать марихуану для лечения. Даже в США, где дискуссия на эту тему последние годы идет наиболее активно, по-прежнему есть сообщества профессионалов, которые выступают против медицинской легализации. Однако в целом мировая медицинская мысль склоняется к тому, что медицинская марихуана скорее полезна, чем вредна. Именно поэтому список стран, в которых ее применение легализовано, постоянно растет.

Легалайз? Не дождетесь

Очевидно, что в Латвии есть как простые люди, так и врачи, которые были не против легализации применения марихуаны в медицинских целях. Многие родные умирающих от рака, наблюдающие за их мучениями. Люди, которые страдают от хронических болей и живут по принципу "это пока не лечится, надо просто жить". Отдельные врачи, следящие за западным опытом, читающие специализированные издания на английском. Хотя бы те 12 процентов жителей Латвии, что в последнем опросе SKDS выступили за полную (а не только медицинскую) легализацию марихуаны в стране.

Однако столь же очевидно, что для легализации медицинской марихуаны этого недостаточно. Решение должно быть принято политиками и "продавлено" врачебным сообществом. И, судя по тону высказываний и первых, и вторых, в обозримом будущем ситуация не изменится.

И политики, и врачи (что очень странно), в основном, оперируют аргументами уровня "мне так кажется". Нет опросов общества в целом и тяжелых больных и их родных — в частности. Нет четкой позиции по поводу того, каким исследованиям следует доверять — тем, что говорят о пользе или тем, что приходят к выводу о вреде. Нет ссылок на дискуссии в других странах, пока еще не легализовавших марихуану как лечебное средство. Есть лишь твердая убежденность в том, что жители Латвии пока "не доросли".

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