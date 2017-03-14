14.03.2017, 15:30

"Не уберегли": Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом

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rus.delfi.ee
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Alexander Zemlianichenko, AP

Премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, сообщил президент Владимир Путин.

"Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Во вторник у Медведева был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном, пишет РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается. По ее словам, превышение эпидпорога зафиксировано лишь в пяти регионах: во Владимирской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Якутии.

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