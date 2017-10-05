Не только Каталония: какие регионы в Западной Европе хотят независимости?

Референдум о независимости в Каталонии может подогреть сепаратистские настроения в Европе. DW пишет о том, какие регионы могли бы последовать примеру Мадрида.

После распада Советского Союза и Югославии в восточной части Европы образовалось много новых стран. В Западной Европе, напротив, прочность национальных государств казалась незыблемой. На самом деле жители некоторых западноевропейских регионов на протяжении многих лет стремились к независимости.

Каталония — за отделение

Нигде в Западной Европе призыв к независимости не звучал так громко, как в Каталонии. Во время диктатуры Франсиско Франко, правившего в Испании с 1936 по 1975 год, был запрещен каталанский язык. Однако в конце 70-х Каталония получила высокую степень культурной и политической автономии, у нее есть собственный региональный парламент — в Барселоне.

Сегодня многим из 7,5 миллионов каталонцев этого недостаточно. На референдуме 1 октября они проголосовали за отделение от Испании. Местные жители хотят видеть Каталонию независимой, прежде всего, по экономическим причинам — из опасений, что Испания выжмет все соки из их региона, имеющего самый высокий уровень жизни в стране.

Около 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) Испании производится в Каталонии. И, несмотря на то, что после финансового кризиса 2008 года испанская экономика восстанавливается, число сторонников отделения в Каталонии все эти годы увеличивалось.

Воинственные баски

Страна басков, всегда считавшаяся одним из основных очагов сепаратизма в Европе, уступила Каталонии пальму первенства в вопросе борьбы за независимость по ряду причин. Баскское меньшинство в свое время было настроено гораздо более воинственно. Язык басков также попадал под запрет в годы диктатуры Франко. А с 1961 по 2011 год, добиваясь отделения региона от Испании, баскская сепаратистская группировка ЕТА уничтожила более 800 человек, но позже отказалась от продолжения насилия.

Однако ни теракты, ни политические переговоры не приблизили проведение референдума о независимости Страны басков. Согласно испанской конституции, референдум по этому вопросу может провести только центральное правительство. Но Мадрид, как и в случае с Каталонией, отвергает это вариант, считая его незаконным.

В экономическом плане Страна басков слабее Каталонии, но при этом пользуется льготами — особым режимом налогообложения. Она самостоятельно управляет налоговыми поступлениями и платит в бюджет Испании лишь небольшую сумму в отличие от каталонского региона. Теперь баскские националисты не считают задачу приобретения независимости приоритетной и добиваются лишь расширения прав автономии.

Шотландия — за членство в ЕС

Несмотря на то, что политико-экономическому союзу Шотландии с Англией более 300 лет, шотландцы всегда стремились к большей независимости. У них есть собственный парламент, но шотландское правительство хотело бы полной автономии. При этом 55 процентов шотландцев в 2014 году на референдуме о независимости проголосовали против раскола Великобритании.

Дух сепаратизма возродился после июньского референдума 2016 года о выходе Великобритании из ЕС. Тогда 62 процента жителей Шотландии, в отличие от жителей Англии и Уэльса, не поддержали Brexit. А националисты из Шотландской национальной партии (SNP) вернулись к идее референдума о независимости региона, чтобы сохранить для Шотландии членство в ЕС и европейский внутренний рынок.

Новый плебисцит о независимости планируется провести осенью 2018 года или зимой 2019-го — до выхода Великобритании из Евросоюза. Но проводимые в Шотландии опросы не исключают, что итоги очередного референдума о независимости могут стать такими же, как и в 2014 году — большинство шотландцев раскол Великобритании не поддержит.

Фландрия — особый случай

На парламентских выборах в Бельгии в 2014 году победу одержала националистическая партия "Новый фламандский альянс". Ее лидер Барт де Вевер убежден, что Бельгия как государство вскоре "исчезнет". Путем переговоров Вевер хочет добиться самостоятельности и независимости развитого северного региона — Фландрии, где его партия занимает самые сильные позиции.

Фламандский сепаратизм — это особый случай. Бельгия состоит из Фландрии, где говорят на нидерландском языке, франкоговорящей Валлонии, куда входит и немецкоговорящее сообщество, и Брюсселя с двумя официальными языками — нидерландским и французским.

В случае отделения Фландрии Бельгия потеряет больше половины своего населения и экономической мощи. Под большим вопросом окажется и статус Брюсселя, где расположены штаб-квартиры Евросоюза и НАТО. Пока же дебаты о выходе Фландрии приостановлены, и раскола Бельгии не произошло.

Процветающий итальянский север

Попытки отделения северной части Италии вызваны чисто экономическими причинами. За счет промышленности и банковского сектора север страны с регионами Ломбардия, Пьемонт, Лигурия, Венето, Эмилия-Романья и другими вносит значительный вклад в итальянский ВВП. Многие местные жители полагают, что деньги, заработанные ими с большим трудом, растрачивают центральные и южные регионы.

Еще в 1990-х годах партия "Лига Севера" — Lega Nord — добивалась полного отделения этой части Италии, которая называется Падания (от итальянского "pianura padana" — Паданская равнина).

Сегодня требования партии стали более умеренными: успешные северные районы должны сами распоряжаться 75 процентами своих доходов, а не перечислять все в государственный бюджет для компенсации последствий затяжного экономического кризиса в Италии.

Южный Тироль за "свободу от Рима"

До конца Первой мировой войны германоязычный Южный Тироль принадлежал Австро-Венгрии, после чего права на него были закреплены за Италией. Во времена правления Муссолини здесь переняли итальянскую культуру и язык. После Второй мировой войны Южный Тироль получил еще большую политическую и языковую автономию.

Этот процветающий регион может распоряжаться большей частью своих доходов, что долгое время удовлетворяло южных тирольцев. Однако разразившийся в зоне евро долговой кризис подогрел сепаратистские настроения.

После Греции Италия — вторая страна по размеру задолженности. Ее экономика демонстрирует слабые показатели. Многие жители Южного Тироля, у которых дела идут неплохо, не хотят, чтобы на их плечи перекладывали проблемы всей Италии. Поэтому в их регионе все чаще звучит призыв: "Свободу от Рима!".

Корсика: непокорный остров

Французские власти долго пытались вытеснить корсиканский язык из общественной жизни и местных школ на этом средиземноморском острове и подавляли попытки корсиканцев отделиться. Сепаратистская организация "Фронт национального освобождения Корсики" (FLNC), с оружием в руках много лет пыталась добиться автономии региона от Франции и особого статуса территории, совершая диверсии против представителей государства или нападая на курортные дома французов.

Предложения французского правительства при Лионеле Жоспене в 2000 году по вопросам автономии Корсики (среди прочего, передача местным властям законодательных инициатив) были встречены в штыки консервативной оппозицией, которая опасалась, что и другие регионы Франции — Бретань, Эльзас, Прованс — также потребуют большей независимости, что станет угрозой единству Франции.

Только в 2014 году сепаратисты из FLNC объявили об отказе от вооруженной борьбы в подполье. Но вероятность новых конфликтов на почве борьбы за независимость Корсики не исключена.

Бавария: жизнь отдельно от Германии?

Баварцы, пожалуй, меньше всех остальных всерьез задумываются об образовании собственного государства. В конце концов эта федеральная земля Германии уже сегодня официально называется "Республика Бавария". Она является крупнейшим и самым благополучным экономическим регионом ФРГ. Здесь проживает почти 13 млн человек — больше, чем в Швеции или Португалии.

Однако стремление к отделению возникает и у баварцев, считающих, что за их счет компенсируется экономическая слабость бедных регионов. Бавария хотела бы платить в общую казну меньше. За это активно выступает, например, журналист и член баварской партии ХСС Вильфрид Шарнагль (Wilfried Scharnagl).

В 2012 году была издана книга с названием "Бавария может справиться и сама", где Шарнагль выступает за выход из ФРГ. Но подобные сепаратистские настроения не находят массового отклика у населения.