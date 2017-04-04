Не поверившая тонувшему на Сямозере ребенку фельдшер приговорена к 3 годам колонии

Суоярвский районный суд приговорил к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания фельдшера Ирину Щербакову, проигнорировавшую звонок тонувших на Сямозере (Карелия) детей.

"Признать Щербакову Ирину Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отсрочить реальное отбывание наказания Щербаковой до достижения ее дочери 10 мая 2006 года рождения 14-летнего возраста", — огласила решение судья Виктория Терешко.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей, считают следователи.

Ранее в карельском Минздраве сообщили, что фельдшер Щербакова приняла звонок от ребенка за шутку и не придала этому значение.

Щербакова признала вину частично. Ее защита настаивала на оправдательном приговоре.

Прокуратура Суоярвского района просила приговорить Щербакову к 4 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.