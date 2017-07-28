Не менее 48 человек пострадали при столкновении электрички с платформой в Барселоне

В Барселоне на железнодорожной станции Французский вокзал пригородный поезд врезался в платформу, в результате чего пострадали по меньшей мере 48 человек, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на издание El Mundo.

По предварительным данным, поезд во время прибытия на станцию не смог затормозить и врезался в платформу. Электричка получила значительные повреждения.

Порядка 20 человек были госпитализированы, среди них пятеро в тяжелом состоянии, включая машиниста.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и сотрудники скорой помощи.